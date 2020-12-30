Ngang nhiên phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, người đàn ông lĩnh án 1 năm tù

Mặc dù biết rõ người phụ nữ đó đã có gia đình nhưng người đàn ông này vẫn ngang nhiên phát sinh quan hệ bất chính.

Sự việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày gần đây là bản án một năm tù dành cho người đàn ông phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Theo QQ, Viện kiểm sát Đông Hồ, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây ngày 29/12 cho biết, bị cáo trong vụ án phá hoại hạnh phúc gia đình quân nhân đã bị xử một năm tù.

Theo đó, bị hại là quân nhân đang tại ngũ tên Trần Cường. Tháng 9/2019, Trần Cường và Vương Khiết tiến hành đăng ký kết hôn. Tháng 11/2019 Vương Khiết và bị cáo họ Chu quen biết. Chu không chỉ biết rõ Vương Khiết đã kết hôn mà còn biết chồng của Vương Khiết là quân nhân đang tại ngũ. Vậy nhưng từ ngày 5/5/2020 Chu và Vương Khiết lại ngang nhiên xác định mối quan hệ hẹn hò. Sau đó Chu chung sống với Vương Khiết trong căn nhà của vợ chồng Trần Cường cho đến khi sự việc bị phát hiện.

Vì quan hệ bất chính với vợ quân nhân, Chu lĩnh án tù 1 năm - Ảnh minh họa: Internet

Tòa sơ thẩm cho rằng bị cáo biết rõ Chu Khiết là vợ người khác nhưng vẫn cố tình phát sinh quan hệ bất chính. Hành vi này của Chu đã cấu thành tội phá hoại hôn nhân. Tại tòa, Chu đã nhận tội và thành khẩn khai báo. Cuối cùng, bị cáo bị tuyên án một năm tù.

Sau khi bản án được tuyên, dư luận xứ Trung cho rằng ngoài hình phạt của Chu, lẽ ra cũng cần phải có bản án riêng dành cho Vương Khiết. Mặc dù đã kết hôn nhưng cô vẫn ngang nhiên qua lại với người đàn ông khác khiến gia đình tan vỡ.

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