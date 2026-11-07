Nhìn thấy thứ này trong đêm tân hôn, chồng tôi muốn trả dâu gấp

Tâm sự 07/11/2026 23:30

Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Chồng tôi 33 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà. Lúc chúng tôi vừa hẹn hò, cả hai bên gia đình đều hối thúc kết hôn.

Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị chồng trả ngay về nhà mẹ đẻ. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc hôn nhân mình mơ ước lại trở nên như thế này. 

Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối. Khi đó tôi 28 tuổi, vừa kết thúc mối tình 3 năm với người yêu cũ. Chồng tôi 33 tuổi, tính tình hiền lành, thật thà. Lúc chúng tôi vừa hẹn hò, cả hai bên gia đình đều hối thúc kết hôn. Tôi và anh quen nhau chưa được một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Dù sao tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, tôi cũng không kén cá chọn canh.

Khi quen nhau tôi nghĩ chồng mình là kiểu đàn ông muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Vì còn e ngại nên tôi không kể anh nghe về chuyện quá khứ của mình. Tôi nghĩ khi đã thành vợ chồng, chúng tôi sẽ thấu hiểu cho nhau hơn. Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng tụt áo tôi xuống, nhìn vào ngực tôi thì liền xô tôi ngã xuống giường. Tôi quá bất ngờ vì hành động của anh. 

Nhìn thấy thứ này trong đêm tân hôn, chồng tôi muốn trả dâu gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi tức giận nói anh không thể chấp nhận một người phụ nữ có hình xăm trên ngực. Về hình xăm này, có chút liên quan đến người yêu cũ của tôi. Khi còn trẻ, tôi từng yêu một người điên cuồng, còn lớn mật xăm tên của anh ấy lên ngực. Sau này khi chia tay tôi rất hối hận vì tuổi trẻ quá bồng bột. Sau này tôi cũng không thể xóa hết hình xăm này, đành để lại trên người mình.

Không để chồng phải khó chịu về tên của người yêu cũ, trước đêm tân hôn, tôi đã đi sửa lại hình xăm. Vậy mà anh cũng không thể chấp nhận. Anh cho rằng tôi là kiểu phụ nữ hư hỏng. Ngay trong đêm tân hôn, chồng tôi gọi taxi đưa tôi về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi ngỡ ngàng khi thấy con gái mới sáng gả đi mà tối đã về nhà.

Bố mẹ tôi còn bàn nhau sáng hôm sau sẽ sang nói chuyện với gia đình chồng của tôi. Tôi thấy tuyệt vọng và chán chường quá. Chồng tôi quá bảo thủ, anh ấy không thể chấp nhận quá khứ của tôi. Tôi có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không?

Vừa chật vật nuôi 2 con sau khi ly dị, 1 năm sau tôi ngã ngửa tái mét trước lời đề nghị trơ trẽn của chồng cũ

Vừa chật vật nuôi 2 con sau khi ly dị, 1 năm sau tôi ngã ngửa tái mét trước lời đề nghị trơ trẽn của chồng cũ

Từ ngày ly hôn, tôi chưa từng thấy chồng về thăm con, còn tiền anh vẫn gửi đều đặn hàng tháng. Bước qua đổ vỡ, tôi cố gắng xoay sở để lo cho ba mẹ con. Chẳng ngờ 1 năm sau khi ly hôn chồng, chồng cũ bỗng đến gặp tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón nhận mưa tiền gió bạc vạn sự lên hương, Phú Quý không ai sánh bằng, đổi đời giàu có

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón nhận mưa tiền gió bạc vạn sự lên hương, Phú Quý không ai sánh bằng, đổi đời giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Quả thanh long mang đến nhiều lợi ích nhưng 5 nhóm người cần hạn chế ăn

Quả thanh long mang đến nhiều lợi ích nhưng 5 nhóm người cần hạn chế ăn

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2026), 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2026), 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/11/2026), 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Cuối ngày hôm nay (8/11/2026), 3 con giáp 'hóa phượng hoàng lửa sải cánh', đón nhận nhiều phúc khí, tài lộc xán lạn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Nhìn thấy thứ này trong đêm tân hôn, chồng tôi muốn trả dâu gấp

Nhìn thấy thứ này trong đêm tân hôn, chồng tôi muốn trả dâu gấp

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Qua đêm nay, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chạm mặt vợ cũ và lời van xin tha thiết cất lên sau đó khiến tôi tái mét mặt mày ngã ngửa

Chạm mặt vợ cũ và lời van xin tha thiết cất lên sau đó khiến tôi tái mét mặt mày ngã ngửa

Tình cũ của bạn trai cố tình tranh bếp thể hiện ngày tôi ra mắt, tôi thản nhiên ngồi uống trà vẫn khiến mẹ anh mê mẩn khen nức nở

Tình cũ của bạn trai cố tình tranh bếp thể hiện ngày tôi ra mắt, tôi thản nhiên ngồi uống trà vẫn khiến mẹ anh mê mẩn khen nức nở

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi ngỡ anh muốn nối lại tình xưa, đến khi vạch trần lý do thật sự tôi bàng hoàng

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi ngỡ anh muốn nối lại tình xưa, đến khi vạch trần lý do thật sự tôi bàng hoàng

Ngày ly hôn cười cợt bảo "Thiếu tôi cô sống gì nổi", 3 năm sau gặp lại nhìn thứ trên tay vợ cũ tôi bàng hoàng

Ngày ly hôn cười cợt bảo "Thiếu tôi cô sống gì nổi", 3 năm sau gặp lại nhìn thứ trên tay vợ cũ tôi bàng hoàng

Cú "quay xe" của người chồng sau khi biết lý do thật sự đằng sau hành động "hư hỏng" của vợ

Cú "quay xe" của người chồng sau khi biết lý do thật sự đằng sau hành động "hư hỏng" của vợ

Khoác váy cưới vừa bước qua cổng nhà chồng, đứa trẻ lạ lao đến ôm chầm gọi "Mẹ ơi" làm tôi bàng hoàng

Khoác váy cưới vừa bước qua cổng nhà chồng, đứa trẻ lạ lao đến ôm chầm gọi "Mẹ ơi" làm tôi bàng hoàng