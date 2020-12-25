Mặc dù không phải là người phụ nữ sinh nhiều con nhất thế giới nhưng Mariam Nabatanzi lại nổi tiếng vì khả năng mang thai của mình.

Hiện nay, mỗi gia đình thường chỉ sinh từ 1 đến 2 con, hoặc nhiều nhất cũng chỉ sinh 5 hoặc 6 đứa. Vậy nhưng Mariam Nabatanzi (Uganda) lại là một ngoại lệ. Trong vòng 23 năm cô đã sinh được 44 đứa con. Cô là một trong những phụ nữ sinh nhiều con nhất thế giới. Mariam nổi tiếng khắp thế giới vì khả năng mang thai và sinh con của mình Theo Sina, Mariam Nabatanzi có một tuổi thơ bất hạnh. Khi cô vừa sinh được 3 ngày thì mẹ ruột đã bỏ rơi Mariam và 5 anh chị của cô. Sau đó bố Mariam lấy vợ khác. Mẹ kế đối xử với các con của chồng vô cùng hà khắc khiến cô có một tuổi thơ bất hạnh.

Theo phong tục địa phương, năm 12 tuổi Mariam đã được gả cho một người đàn ông 40 tuổi. Năm thứ 2 sau khi kết hôn cô hạ sinh một cặp song sinh. Sau đó, cô liên tiếp mang thai và sinh 44 người con. Trong số những lần mang thai của Mariam thì có 6 cặp song thai, 4 cặp sinh 3 và 3 cặp sinh 4. Vì cơ thể sở hữu khả năng đặc biệt nên Mariam liên tục mang đa thai Nhiều người thắc mắc tại sao Mariam không ngừa thai? Trên thực tế khi vừa sinh xong đứa con thứ 25 ở độ tuổi 23, Mariam đã tìm đến nhờ bác sĩ khống chế khả năng đặc biệt này của cô. Vậy nhưng sau khi kiểm tra bác sĩ phát hiện rằng Mariam mắc một bệnh di truyền đặc biệt. Các loại thuốc tránh thai hoặc biện pháp với người bình thường không thể ngăn cản khả năng mang thai của Mariam. Bên cạnh đó trứng của Mariam cũng to hơn so với những người phụ nữ khác nên bác sĩ kiến nghị Mariam nên tiếp tục sinh con. Vậy là đến năm 36 tuổi bà mẹ này đã có 44 người con.

Trong vòng 23 năm, Mariam hạ sinh được 44 người con Sau khi Mariam sinh đứa con thứ 44, người chồng đã “bỏ của chạy lấy người”. Để nuôi con, Mariam chăm chỉ làm việc. Cô không muốn các con có tuổi thơ bất hạnh giống mình. Hiện nay ở tuổi 40, cô và các con sống trong một ngôi nhà 4 gian, cuộc sống vô cùng khó khăn. Trước sự yêu cầu của Mariam, một bác sĩ đã giúp cô cắt bỏ tử cung. Dù người chồng đã bỏ đi nhưng Mariam vẫn luôn cố gắng làm việc để nuôi các con của mình Điều may mắn là cô con gái lớn 23 tuổi của Mariam vô cùng hiểu chuyện. Cô cùng mẹ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi các em. Mariam chia sẻ, dù có chuyện gì cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi các con.

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