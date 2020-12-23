Hơn 90 cô gái sập bẫy lời đề nghị muốn lương cao thì phải phẫu thuật thẩm mỹ

Nếu muốn có công việc thu nhập cao thì phải phẫu thuật thẩm mỹ để nâng tầm nhan sắc, gần 100 cô gái đã tin vào điều này và nhận cái kết đắng.

Tiểu Mỹ, sống tại La Hồ, Thâm Quyến (Trung Quốc) tìm việc một thời gian nhưng vẫn chưa tìm được công việc nào ưng ý. Một ngày nọ, cô thấy thông tin tuyển dụng của một khách sạn với mức thu nhập hàng tháng từ 6 đến 15 vạn tệ (khoảng từ 216 triệu đến 540 triệu một tháng). Cô nghĩ thu nhập cao như vậy chắc chắn yêu cầu khi phỏng vấn cũng rất khắt khe. Tuy nhiên, vì miêu tả công việc trong thông tin tuyển dụng khá sơ sài nên Tiểu Mỹ đã chủ động kết bạn wechat với giám đốc khách hàng để nắm rõ hơn tình hình. Hiện nay rất nhiều cô gái trẻ tại Trung Quốc nghiện phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet Vị giám đốc khách hàng này nhanh chóng kết bạn với Tiểu Mỹ và hẹn cô đến phỏng vấn. Theo chỉ dẫn, Tiểu Mỹ đến nhưng ấn tượng đầu tiên là công ty không mấy chuyên nghiệp. Khi phỏng vấn, cô được hỏi những câu không mấy liên quan đến chuyên môn nhưng có một câu trọng điểm: “Mọi điều kiện của cô đều phù hợp, chỉ có ngoại hình hơi kém một chút không đạt tiêu chuẩn mà chúng tôi yêu cầu”.

Lúc này Tiểu Mỹ nghĩ rằng mình sẽ không được chọn. Không ngờ người phỏng vấn lại nói rằng sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện để phẫu thuật thẩm mỹ. Sự chu đáo này khiến Tiểu Mỹ vô cùng cảm động nên đã đồng ý. Sau đó một người được gọi là A Hổ đã đưa Tiểu Mỹ đến một bệnh viện thẩm mỹ tại La Hồ. Khám xong, bác sĩ khen: “Điều kiện của cô rất tốt, chỉ cần sửa một ít là được rồi, một tuần sau khi phẫu thuật sẽ chính thức đi làm”. Muốn có được công việc ưng ý, Tiểu Mỹ đã đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Internet Dù rất vui mừng nhưng khi nhìn số tiền 10 vạn tệ (khoảng 360 triệu đồng) cho chi phí phẫu thuật, cô bắt đầu do dự. Đoán biết suy nghĩ này của Tiểu Mỹ, A Hổ và nhân viên trong bệnh viện liền ra hiệu với nhau bắt đầu biểu diễn để đưa nạn nhân vào tròng. Sau một hồi thương lượng Tiểu Mỹ đồng ý làm phẫu thuật với chi phí 34.200 tệ (khoảng 123 triệu đồng). Bác sĩ đưa Tiểu Mỹ vào một căn phòng nhỏ, tiêm vào cằm và hai bên thái dương của cô một vài mũi rồi nói cô về nhà chờ tin tốt lành.

Về đến nhà Tiểu Mỹ vô cùng nôn nóng chờ đợi thông báo đi làm của công ty. Vậy nhưng một tuần sau đó vị giám đốc khách hàng báo rằng cô không trúng tuyển. Nhìn mặt mình, cô nhận thấy không có gì thay đổi so với trước đây. Vừa mất tiền vừa không có được việc làm, Tiểu Mỹ tìm đến bệnh viện thẩm mỹ đòi trả lại tiền nhưng không có kết quả. Đến lúc này Tiểu Mỹ mới nhận ra mình đã bị lừa. Dù chi tiền để tân trang nhan sắc nhưng dung nhan của Tiểu Mỹ không có gì thay đổi so với trước đây - Ảnh minh họa: Internet Đến đồn công an trình báo, lúc ra về cô gặp một người phụ nữ khác cũng gặp phải trường hợp tương tự như mình. Sau một tuần điều tra, công an La Hồ đã bắt được một người họ Vu, một người họ Lý và 24 đồng phạm trong vụ án lừa đảo này, 5 nghi phạm đã trốn thoát. Qua điều tra, cảnh sát cho biết hiện tại có hơn 90 cô gái bị lừa giống như Tiểu Mỹ.

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