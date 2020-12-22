Lợi dụng ‘nước nghe lời’, người đàn ông quan hệ với 400 phụ nữ suốt hơn 1 năm

Thế giới 22/12/2020 11:55

Trong vòng một năm rưỡi, người đàn ông này đã quan hệ bất chính với 400 người phụ nữ nhờ thứ mà gã gọi là ‘nước nghe lời’.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người vẫn luôn ảo tưởng về khả năng của mình. Họ nghĩ rằng mình sở hữu “siêu năng lực” và muốn hiện thực hóa điều này. Người đàn ông họ Lý là người như vậy. Gã luôn nghĩ rằng mình sở hữu “siêu năng lực” nên đã lợi dụng “nước nghe lời” thực hiện hành vi phạm pháp. Theo đó, trong khoảng thời gian 1 năm rưỡi, gã đã quan hệ bất chính với 400 phụ nữ đồng thời quay lại clip để uy hiếp nạn nhân.

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Lý lợi dụng 'nước nghe lời' để quan hệ bất chính với 400 phụ nữ

Lý sở hữu một loại nước mà gã gọi là “nước nghe lời”. Khi uống phải loại nước này, nạn nhân sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Theo Sohu, trong thời gian Lý và những người phụ nữ quen biết, gã tỏ ra khá rộng rãi. Các cô gái cần gì gã đều đáp ứng. Khi “con mồi” không chú ý và uống phải “nước nghe lời” của gã, Lý sẽ tiến hành xâm hại tình dục nạn nhân.

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Mỗi lần xâm hại nạn nhân, Lý đều quay lại clip để uy hiếp

Trong số 400 nạn nhân, một số người sau khi biết mình bị lừa nhưng vẫn sống trong sự dụ dỗ của gã. Số khác lại không dám báo cảnh sát vì mỗi lần Lý xâm hại gã đều quay clip để uy hiếp tinh thần nạn nhân. Nếu như nạn nhân không nghe lời, gã dọa sẽ tung hết những clip này lên mạng. Rất nhiều người vì sợ hãi nên đã không đứng lên tố cáo. Chính vì vậy hành vi phạm tội của Lý cứ thế được che đậy. Trong vòng 1 năm rưỡi, gã đã hại đời 400 phụ nữ.

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Gã khai mua thứ 'nước nghe lời' này từ một cửa hàng bán đồ người lớn

Chỉ đến khi cô Triệu đứng ra tố cáo, hành vi phạm tội của Lý mới bị phanh phui. Sau khi trở thành nạn nhân, cô Triệu đã báo công an bất chấp mọi uy hiếp của gã. Lý bị bắt và khai mua “nước nghe lời” từ một cửa hàng chuyên bán đồ người lớn. Khám xét nơi này, công an phát hiện số lượng lớn hàng cấm, chủ cửa hàng cũng bị bắt ngay sau đó.  

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Từ khóa:   xâm hại tình duc Trung Quốc quan hệ tình dục

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