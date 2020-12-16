Phát hiện con trai 37 tuổi không phải con ruột, cụ ông kiên quyết đòi ly hôn nhưng không được chấp nhận

Thế giới 16/12/2020 19:00

Gần 40 năm chung sống vậy nhưng đứa con trai 37 tuổi lại không phải con ruột, ông lão 62 tuổi nhất quyết đòi ly hôn vợ.

Theo Sohu, vì muốn giải đáp nghi ngờ từ nhiều năm trước, tháng 9 năm nay ông Vương (62 tuổi) sống tại Hàn Thành, Thiểm Tây (Trung Quốc) đã quyết định xét nghiệm DNA với đứa con trai 37 tuổi. Kết quả cho thấy cả hai không có quan hệ huyết thống. Sau khi biết sự thật, ông Vương đã kiên quyết đòi ly hôn vợ nhưng tòa án không chấp nhận.

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Nhiều năm nghi ngờ con trai không phải con ruột nhưng ông Vương vẫn chăm sóc con hết mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, ông Vương và bà Ngưu đều là người thành phố Hàn Thành. Năm 1981 hai người quen biết qua giới thiệu, năm 1982 thì đăng ký kết hôn. Sau đó, họ sinh được hai đứa con 1 trai 1 gái, con trai năm nay 37 tuổi, con gái 36 tuổi. Ông Vương cho biết con gái ông đã lập gia đình còn con trai lúc 16, 17 tuổi mắc bệnh tâm thần, hiện tại không có khả năng lao động.

Ông Vương cho biết thêm, trước đây ông luôn nghi ngờ liệu con trai có phải con ruột của mình hay không? Nhiều năm trôi qua, ông chưa một lần tìm hiểu đến cùng mà lựa chọn nuôi dưỡng con trưởng thành. Năm nay gia đình xảy ra nhiều việc nên ông muốn làm giám định DNA để tự cho mình một câu trả lời. Kết quả cuối cùng cho thấy những hoài nghi trước đây của ông Vương hoàn toàn đúng.

Trong đơn ly hôn ông Vương cũng cho biết thêm, lúc mới kết hôn tình cảm vợ chồng khá tốt. Vậy nhưng năm 1996 vợ ông bất ngờ bỏ nhà đi 3 năm, một mình ông vừa chăm sóc 2 con vừa tìm vợ. Đến cuối năm 1998 ông Vương đã tìm được vợ và đưa về nhà. Sau đó con trai bắt đầu phát bệnh thần kinh. Hai năm trở lại đây mối quan hệ giữa ông Vương và vợ rất xấu.

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Sau khi có kết quả giám định DNA, ông Vương kiên quyết đòi ly hôn với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc nhất quyết ly hôn, ông Vương cũng yêu cầu bà Ngưu phải chi trả tiền chăm sóc con trai 86.400 tệ (khoảng 311 triệu đồng) và bồi thường tổn thất tinh thần 10 vạn tệ (khoảng 360 triệu đồng) cho mình. Trước sự cương quyết của chồng, bà Ngưu cho biết, bà và ông Vương đã kết hôn 38 năm, bà cũng hy sinh nhiều cho gia đình này. Hiện đã hơn 60 tuổi, nếu như ly hôn thì bà sẽ không có nhà để về vì vậy bà không đồng ý ly hôn.

Mặc dù ông Vương kiên quyết ly hôn nhưng tòa án thành phố Hàn Thành không đồng ý cho họ ly hôn. Đây là một đả kích vô cùng lớn với ông Vương. Ông cho biết sẽ tiếp tục làm đơn ly hôn.

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