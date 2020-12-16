Bố qua đời không lâu thì mẹ mang thai với người khác, con gái ép mẹ bỏ thai nếu không sẽ từ mặt

Thế giới 16/12/2020 11:50

Mặc dù chồng vừa mới qua đời chưa đến một năm nhưng người mẹ lại nhanh chóng có thai với người đàn ông khác.

Mới đây một cô gái họ Tôn sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc đã liên hệ với báo chí để kể lại câu chuyện của mình. Theo đó, bố cô mới qua đời chưa đến một năm nhưng mẹ cô đã cặp với người đàn ông khác. Điều đáng nói là trong thời gian ngắn ngủi mẹ của cô Tôn đã có thai với người đàn ông khác. Cô Tôn liền ra tối hậu thư với mẹ rằng nếu không phá thai, cô sẽ từ mặt.

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Bố cô Tôn qua đời chưa đến 1 năm nhưng hai mẹ con cô đều mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, cô Tôn cho biết bố cô qua đời sau khi cô kết hôn nửa tháng. Sau đám tang của bố, Tôn đón mẹ đến Trùng Khánh sống cùng với mình. Sống chung một thời gian, Tôn mua một chuyến du lịch châu Âu cho mẹ. Cô hy vọng rằng sau chuyến đi này tinh thần của mẹ ngày càng tốt lên. Sau đó, mẹ của cô thường điện thoại nói chuyện với ai đó, tâm trạng của bà ngày càng tốt lên khiến cô rất mừng.

Sau đó mẹ cô Tôn nói với con gái rằng, trong chuyến đi du lịch đó bà đã quen một người đàn ông đã ly hôn 57 tuổi. Bà thấy người đàn ông này đối với mình rất tốt và hai người dự định kết hôn. Vì chuyện này hai mẹ con xảy ra tranh cãi. Mẹ cô muốn rời khỏi nhà con gái để chuyển ra ngoài sống. Đến khi cô Tôn biết mình có thai, cô rất mong mẹ có thể về nhà sống, đồng thời quên đi ý định kết hôn với người đàn ông kia.

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Vì mẹ có thai với người đàn ông khác nên cô Tôn vô cùng tức giận và ép mẹ phá thai - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày Tôn và chồng mình đột nhiên phát hiện mẹ cô chạy vào nhà vệ sinh và liên tục nôn ói. Sau khi nói chuyện, bà mẹ thừa nhận đang mang thai, thời gian dự sinh của bà gần với ngày dự sinh của con gái. Cô Tôn vô cùng tức giận và muốn mẹ mình phải đi phá thai. Thậm chí Tôn còn nói rằng: “Nếu như mẹ không bỏ đứa bé ấy đi thì con sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ”. Sau một hồi tranh cãi, mẹ của Tôn đã bỏ nhà ra đi.

Một ngày nọ, Tôn vô tình phát hiện mẹ mình đang bế một đứa bé ở một trung tâm thương mại, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu. Tuy nhiên lúc này cô không có can đảm nói chuyện với mẹ ruột của mình.

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Mặc dù bố mới mất nhưng mẹ lại nhanh chóng ngã vào vòng tay người khác khiến cô Tôn khó chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện của cô Tôn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người chỉ trích cô Tôn là một đứa con bất hiếu nhưng cũng có nhiều người đứng về phía cô. Họ cho rằng có lẽ tình cảm chớp nhoáng của mẹ cô với người đàn ông kia khiến cô bất mãn. Việc ông bố qua đời chưa được bao lâu mà bà mẹ lại có thể nhanh chóng đến với người mới và còn có thai dù tuổi đã cao là điều khó chấp nhận.

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