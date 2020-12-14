Ngủ với trai lạ 30 phút mới phát hiện ra không phải chồng mình

Trong trạng thái mơ màng, 30 phút sau người phụ nữ mới phát hiện ra rằng mình ngủ với trai lạ.

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Chiết Giang, Trung Quốc là một hồi chuông cảnh báo cho chị em phụ nữ, dù đang ở trong nhà đi chăng nữa cũng phải hết sức cảnh giác. Trong trạng thái ngà ngà say, cô Vương đã ngủ với trai lạ mà cứ ngỡ đó là chồng mình - Ảnh minh họa: Internet Theo Sohu, một người phụ nữ 40 tuổi họ Vương sống tại Hàng Châu, Chiết Giang mới đây đã gặp phải sự cố hy hữu, ngủ với trai lạ tại nhà mà cứ tưởng rằng đó là chồng mình. Cụ thể, sau khi ăn tối và uống rượu cùng đồng nghiệp, cô Vương về nhà nghỉ ngơi trong trạng thái ngà ngà say. Vừa về đến nhà cô đã lên giường đi ngủ.

Do tính chất công việc nên chồng của Vương thường xuyên phải tăng ca và về nhà khá trễ. Khoảng 12 giờ đêm hôm đó cô nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lại cho rằng chồng về nên không bận tâm. Một lúc sau cô cảm nhận có người nằm lên giường và sau đó cả hai phát sinh quan hệ. 30 phút sau Vương dần dần ý thức được rằng hình như người đàn ông vừa cùng mình ân ái không phải là chồng. Sau khi ân ái 30 phút, Vương nghi ngờ người đàn ông đó không phải chồng mình nên đã bật điện lên - Ảnh minh họa: Internet Trong lòng hoài nghi, Vương dậy bật đèn và tá hỏa phát hiện người đàn ông hoàn toàn xa lạ nằm trên giường. Đợi người này rời đi, Vương liền gọi điện cho chồng và báo cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát đã bắt được người đàn ông 25 tuổi họ Lý. Lý khai nhận ban đầu hắn vào nhà Vương chỉ với mục đích trộm đồ. Vậy nhưng Lý lại ngửi thấy mùi rượu và đoán rằng Vương đã say nên đã “đóng vai” chồng của Vương. Cả Vương và chồng cô đều nói rằng sẽ truy cứu đến cùng hành vi của Lý.

Ban đầu Lý chỉ muốn trộm đồ nhà Vương nhưng phát hiện bà chủ nhà say rượu nên đóng luôn vai người chồng - Ảnh minh họa: Internet Sự việc này chính là một hồi chuông cảnh giác cho nhiều chị em phụ nữ. Bất luận khi trở về nhà hay ra khỏi nhà, mọi người phải chú ý khóa cửa chính và cửa sổ cẩn thận. Không nên vì sự chủ quan của mình mà tạo cơ hội cho kẻ xấu.

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