Đi ăn lẩu hết 70 triệu trong lần hẹn đầu tiên, nàng hot girl xinh đẹp tá hỏa khi 'bạn trai' biến mất lúc thanh toán

Thế giới 09/12/2020 14:36

Quen qua mạng một thời gian, nàng hot girl mạng và anh chàng ‘cao, phú, soái’ lần đầu gặp gỡ tại một nhà hàng xa hoa.

Sự việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung vài ngày trở lại đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của một cô gái được xem là hot girl mạng và một chàng trai “phú nhị đại” tại một nhà hàng xa hoa ở Ninh Ba, Trung Quốc. Mặc dù lần đầu gặp mặt nhưng dư âm của nó đã khiến hai nhân vật chính trở thành trung tâm của truyền thông.

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Dương thường xuyên đăng những tấm hình xinh như mộng trên trang cá nhân

Được biết, Dương (26 tuổi) là một người mẫu ảnh. Cô nàng thường xuyên đăng những tấm hình xinh đẹp lên Weibo và nhận được nhiều chú ý của dân mạng. Sau đó, Dương và anh Lâm quen qua mạng. Xem trang cá nhân của Lâm, cô thấy chàng trai sinh năm 95, cao 1.81 mét này thường đăng hình ảnh tiền mặt cùng siêu xe lên trang cá nhân. Qua đó, Dương đoán rằng Lâm là một chàng “phú nhị đại” nên khi được mời đi ăn, cô nàng đã đồng ý ngay.

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Lâm hay đăng hình ảnh siêu xe và tiền nên được Dương chú ý

Dương là người chọn địa điểm cho buổi hẹn đầu tiên. Cô chọn một nhà hàng xa hoa bậc nhất ở Ninh Ba và anh chàng này cũng đồng ý. Đến ngày hẹn, cả hai cùng đến nhà hàng. Dương gọi lẩu, tổng số tiền cho các món ăn này là hơn 6 ngàn tệ (khoảng 21 triệu đồng). Theo lời của Dương, Lâm hỏi cô có uống rượu không. Khi Dương gọi rượu vang, Lâm cũng ngồi bên cạnh. Giá của chai rượu vang này là 1.2 vạn tệ (khoảng 42 triệu đồng). Tuy nhiên, mới ăn được một nửa, Lâm nói muốn vào nhà vệ sinh và không quay trở lại.

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Nhà hàng sang trọng nơi diễn ra buổi hẹn đầu tiên của Dương và Lâm sau một thời gian quen qua mạng

Dương nhắn tin hỏi thì Lâm nói đi lấy tiền. Đến khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, không thấy anh chàng “cao, phú, soái” này quay trở lại nên Dương đành tự thanh toán. Tổng cộng tiền lẩu, rượu vang và phí phục vụ lên đến 2 vạn tệ (khoảng 70 triệu đồng). Rất may chưa khui chai rượu nên Dương chỉ thanh toán hơn 6 ngàn tệ cho bữa ăn này.

Sau đó, Dương bức xúc liên hệ với truyền thông để vạch trần thủ đoạn của Lâm. Cô còn chia sẻ thêm rằng trong buổi hẹn, Lâm còn đưa tay sờ vòng 1 của cô. Đối với Dương, chi phí ăn uống cho buổi hẹn hò như vậy quá bình thường vì cô từng đến nhà hàng này rất nhiều lần. Điều khiến cô bức xúc chính là hành động lỗ mãng của người đàn ông kia.

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Những món ăn và chai rượu ngoại Dương gọi, chi phí cho bữa ăn lên đến hơn 70 triệu đồng

Theo Sohu, khi được phóng viên liên hệ, Lâm thừa nhận rằng mình bỏ về giữa chừng nhưng phủ nhận hành vi sờ ngực Dương. Lâm cũng cho biết thêm anh bị Dương lừa chọn nhà hàng đắt đỏ. Tuy nhiên, Dương lại cho rằng chi phí này quá bình thường. Bên cạnh đó cô cũng phát hiện ra rằng Lâm không phải là “phú nhị đại” mà chỉ là nhân viên của cửa hàng chuyên bán xe ô tô cũ. Điều này lý giải vì sao anh ta thường xuyên đổi xe mới khiến Dương "bé cái lầm".

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Nhan sắc trên trang cá nhân và dung nhan thật của Dương có phần khác biệt. 
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Lâm cho rằng mình bị lừa khi phải chi một số tiền lớn như vậy cho một bữa ăn

Sau khi Dương đăng tải câu chuyện lên mạng để đòi lại công bằng cho bản thân, Lâm cũng đăng đàn bóc mẽ cô nàng hot girl mạng. Theo đó, trong quá trình nói chuyện, Dương đã dùng ngôn từ lả lơi để quyến rũ Lâm. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của cảnh sát, Lâm đã chuyển trả hơn 3 ngàn tệ cho Dương, bằng một nửa số tiền mà Dương đã thanh toán khi đi ăn lẩu trước đó.

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Từ khóa:   hot girl mạng chuyện hy hữu Trung Quốc

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