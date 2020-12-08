Đi khách sạn với bạn trai mới quen, cô gái trẻ gặp chuyện chưa từng thấy

Dù mới quen không đến một ngày nhưng cô gái trẻ lại sẵn sàng đi khách sạn với người đàn ông mới quen và nhận hậu quả không thể ngờ.

Sự việc xảy ra tại Hạ Môn, Trung Quốc nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Theo đó, một cô gái đồng ý đi khách sạn với người bạn trai mới quen. Không thể ngờ rằng sau khi phát sinh quan hệ, cô gái đã bị lừa thê thảm. Mặc dù mới quen biết nhưng Thịnh đã đồng ý đi khách sạn với Hoàng - Ảnh minh họa: Internet Theo Sohu, ngày 30/7/2018, thông qua giới thiệu cô gái họ Thịnh đã quen biết người đàn ông họ Hoàng. Ngay đêm hôm đó cả hai đã cùng nhau đi khách sạn. Hoàng muốn mượn điện thoại của Thịnh chơi game, cô gái trẻ không hoài nghi đưa điện thoại của mình cho gã. Khoảng 3 giờ sáng, lúc Thịnh đang còn ngủ say, Hoàng đã thay đổi mật khẩu tài khoản thanh toán trực tuyến Alipay của Thịnh. Sau đó Hoàng chuyển 1 vạn tệ (khoảng 35 triệu đồng) của Thịnh sang tài khoản riêng của gã.

Khi tỉnh dậy, Thịnh phát hiện mật khẩu Alipay bị đổi. Cô nghi ngờ Hoàng làm nhưng gã một mực phủ nhận. Hoàng còn giả vờ giúp Thịnh kiểm tra điện thoại. Nhân lúc Thịnh không chú ý, Hoàng đã lấy sim của Thịnh và thay vào đó bằng sim điện thoại của mình khiến điện thoại không thể sử dụng. Alipay là ứng dụng thanh toán trực tuyến được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa Hoàng dùng sim của Thịnh để đăng nhập tài khoản Alipay của cô và tự chuyển đi hơn 7 vạn tệ (khoảng 250 triệu đồng). Trong đó, 1 vạn tệ Hoàng dùng để đánh bạc còn hơn 6 vạn tệ gã chuyển vào tài khoản riêng của mình. Khi Thịnh khôi phục được sim điện thoại, Hoàng đã kiếm cớ bỏ trốn. Phát hiện tiền trong Alipay "bốc hơi", cô gọi điện cho Hoàng. Lúc này vì sợ bại lộ nên Hoàng hứa sẽ trả lại tiền và xin Thịnh không báo cảnh sát.

Không thể ngờ được rằng Hoàng vẫn không dừng tay. Gã tiếp tục chuyển một phần số tiền còn lại trong tài khoản trực tuyến của Thịnh rồi bỏ trốn. Ngày 30/7/2019 ,Hoàng bị cảnh sát bắt. Sau khi bị bắt, gã giải thích rằng mình và Thịnh cùng nhau đánh bạc. Số tiền gã chuyển đi đều có sự đồng ý của Thịnh. Chỉ cần có điện thoại của Thịnh, Hoàng đã chuyển gần hết số tiền trong tài khoản Alipay của cô - Ảnh minh họa: Internet Vậy nhưng trên thực tế trong số hơn 9 vạn tệ Hoàng chuyển đi, chỉ một phần nhỏ trong số này được dùng để đánh bạc, còn phần lớn Hoàng dùng để chi tiêu và trả nợ cá nhân. Dùng hình thức phi pháp chiếm dụng tiền của người khác, Hoàng bị phạt tù 5 năm 10 tháng cùng số tiền 6.000 tệ. Sự việc xảy ra với Thịnh như một hồi chuông cảnh báo nhiều người. Không nên vội tin những người không quen biết, đặc biệt là những người chỉ quen qua mạng. Đặc biệt, đừng tùy ý để điện thoại, thẻ ngân hàng, ví tiền lọt vào tay người khác.

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