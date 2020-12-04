Một năm hẹn hò 108 bạn gái, nam huấn luyện viên thể hình 26 tuổi vẫn xử lý êm thấm mọi chuyện

Câu chuyện nam huấn luyện viên thể hình một năm có thể hẹn hò 108 người phu nữ khiến cộng đồng mạng thực sự choáng váng.

Theo Sohu, chàng trai 26 tuổi này làm việc tại một phòng tập thể hình. Nhờ ngoại hình điển trai nên rất nhiều học viên nữ chọn anh ta làm huấn luyện viên thể hình cá nhân. Trong vòng một năm, chàng trai 26 tuổi này đã qua lại với 108 người phụ nữ. Các “bạn gái” của anh ta đều có độ tuổi trung bình trên 40 tuổi. Họ tặng anh ta nhiều món quà đắt tiền, vì vậy dù còn khá trẻ nhưng chàng huấn luyện viên này lại hưởng thụ cuộc sống vô cùng xa xỉ.

Sở hữu ngoại hình điển trai, chàng huấn luyện viên thể hình 26 tuổi được nhiều học viên nữ để ý - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người thắc mắc rằng dù có biết thuật phân thân đi chăng nữa thì chàng trai 26 tuổi này cũng không thể nào đối phó được với 108 cô bạn gái. Hàng ngày anh ta đều đến phòng tập làm việc vào buổi sáng, buổi tối nếu có hẹn ăn tối với ai đó thì cũng phải ăn nhiều bữa mới sắp xếp thỏa đáng vì số lượng bạn gái của anh ta quá nhiều.

Nếu 108 cô bạn gái này không xuất hiện cùng một lúc, tính trung bình cứ 3.3 ngày chàng huấn luyện viên này lại đổi một người bạn gái mới. Trong những mối quan hệ ngắn ngủi như vậy, về cơ bản họ không có tình cảm gì với nhau, chỉ là hợp tác để giải quyết nhu cầu của đối phương nhằm đổi lại điều gì đó mà thôi.

Dù các học viên nữ đều hơn 40 tuổi nhưng chàng trai 26 tuổi này vẫn hẹn hò với 108 cô trong một năm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, không ít cư dân mạng tự hỏi 108 cô bạn gái đều quen biết với anh ta từ phòng tập, nếu vài người xuất hiện tại đây cùng lúc thì không biết chàng ta sẽ xử lý tình huống thế nào?

Muốn có việc làm ưng ý, cô gái trẻ chấp nhận đánh đổi thân xác suốt 3 tháng liên tiếp Để có được công việc ưng ý, cô gái trẻ phải đánh đối thân xác 6 đến 8 lần trong một tháng và liên tục trong vòng 3 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nam-hen-ho-108-ban-gai-nam-huan-luyen-vien-the-hinh-26-tuoi-van-xu-ly-em-tham-moi-chuyen-389073.html