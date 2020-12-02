7 năm không thể ly hôn, chồng phát hiện vợ mình cùng lúc kết hôn với nhiều người đàn ông khác

Thế giới 02/12/2020 11:57

Bị lừa hết tiền ngay sau khi đăng ký kết hôn, người đàn ông phát hiện vợ mình còn kết hôn với nhiều người đàn ông khác.

7 năm trước, một người phụ nữ họ Mạc đăng ký kết hôn với chàng trai họ Diêu ở Phúc Kiến. Ngay ngày thứ 2, cô dâu biến mất cùng 7 vạn tệ (khoảng 250 triệu đồng). Biết mình bị lừa, người chồng đã báo lên chính quyền và xin được hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn. Vậy nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ. Từ 2013 đến nay, người đàn ông họ Diêu tìm mọi cách để kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng bất thành.

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Anh Diêu và người phụ nữ họ Mạc nhanh chóng đăng ký kết hôn sau vài lần gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, đầu tháng 12/2013 thông qua giới thiệu, chàng trai họ Diêu làm quen với cô gái họ Mạc đến từ Quảng Tây. Chỉ vài ngày sau khi quen biết cả hai đã đăng ký kết hôn. Vậy nhưng ngày thứ hai sau khi kết hôn, cô Mạc đã bỏ trốn cùng số tiền sính lễ. Ngay sau đó Diêu đã trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng cả hai đồng thuận đăng ký kết hôn nên không phải lừa đảo, do đó không được lập án.

Tiếp theo, anh Diêu làm đơn xin hủy giấy đăng ký hôn nhưng không được xử lý vì theo quy định nếu như một trong hai người bị ép buộc kết hôn mới được hủy. Trong trường hợp của anh Diêu, do cả hai đều tự nguyện nên đơn của anh không được chấp nhận. Suốt 7 năm trời anh không thể ly hôn với người vợ này.

Hiện tại anh Diêu đang sống chung với bạn gái. Cả hai có với nhau 2 đứa con nhưng do giấy đăng ký kết hôn 7 năm trước vẫn còn nên anh không thể làm điều này với bạn gái hiện tại. Hai đứa con của anh cũng không thể nhập khẩu theo bố để đi học.

Ngày 24/5/2019, anh Diêu nộp đơn ly hôn tại Quảng Tây quê nhà của cô Mạc. Thế nhưng tòa án lại tìm được giấy tờ chứng minh cô gái họ Mạc và một người đàn ông họ Thích đã đăng ký kết hôn từ ngày 26/7/2010. Cô gái họ Mạc này không phải người đăng ký kết hôn với anh Diêu, chính vì vậy anh đã rút đơn.

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Người phụ nữ này còn đăng ký kết hôn nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 3/1/2020, anh Diêu tiếp tục gửi đơn lên tòa án xin được giải quyết ly hôn. Đơn của anh đã được thụ lý nhưng vì thời gian đã quá 5 năm nên vẫn không được giải quyết, bị trả về. Tháng 7 năm nay, anh Diêu tìm đến Viện kiểm sát huyện Mân Hầu tỉnh Phúc Kiến. Trong quá trình điều tra, một kiểm sát viên phát hiện ra rằng, khi đăng ký kết hôn hình trên chứng minh nhân dân và người đăng ký kết hôn với anh Diêu không giống nhau. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện cô gái họ Mạc đến từ Quảng Tây đã đăng ký kết hôn 5 lần tại Quảng Tây, Chiết Giang, Sơn Tây, Phúc Kiến và An Huy.

Sau đó, đơn ly hôn của anh Diêu đã được giải quyết. Như vậy sau 7 năm trời, anh Diêu mới ly hôn được và phát hiện ra rằng mình không phải nạn nhân duy nhất của cô dâu mất tích kia.

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