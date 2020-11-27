Nửa đêm bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn hờ trên người, cô gái hết hồn phát hiện trai lạ trong phòng khách sạn

Cô Bách kể, khoảng 1h đêm hôm đó, khi bước ra từ nhà vệ sinh, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ thì cô bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạ xuất hiện trong phòng. Quá sợ hãi, cô đã hét lớn gọi bạn mình dậy.

Theo Sohu, ngày 21/11 cô Bách cùng bạn thân tham gia đoàn du lịch đến Vân Nam . Khách sạn được công ty du lịch chọn là một khách sạn 5 sao tại thành phố Côn Minh. Cô Bách và bạn thân của mình ở chung một phòng. Đến nửa đêm một sự việc đáng sợ xảy ra, một người đàn ông lạ bất ngờ xuất hiện trong phòng của hai cô gái trẻ này.

Theo cô Bách, nếu trong phòng đã có người ở thì sẽ có báo hiệu bên ngoài nhưng người đàn ông lạ vẫn mở cửa vào phòng của cô

Cô Bách cho biết thêm, sau khi người đàn ông rời đi cô và bạn của mình xuống gặp lễ tân để hỏi rõ tình hình. Lễ tân cho biết người đàn ông đó là khách thuê phòng bên cạnh, vì hệ thống bị lỗi nên đã làm sai thẻ vào phòng. Tuy nhiên, họ không đồng ý với cách giải thích này. Bởi vì ở khách sạn 5 sao này, nếu trong phòng đã có người ở thì bên ngoài sẽ hiển thị “có người” vậy nhưng người đàn ông lạ mặt kia vẫn xông vào phòng của cô.

Dù phía khách sạn đã bồi thường cho hai cô gái nhưng dư luận xứ Trung vẫn khá bất bình về sự việc này

Đại diện khách sạn cũng khẳng định rằng sự việc ngày hôm đó là do nhầm lẫn, nhân viên nhầm thẻ ra vào của phòng 22 và phòng 23. Mặc dù sau đó phía khách sạn và 2 cô gái trẻ đã thống nhất về việc bồi thường vậy nhưng sự việc này cũng khiến nhiều người lo lắng về vấn đề an toàn.