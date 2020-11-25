Khi các streamer đình đám sẽ chẳng thể hở bạo và khoe của lúc livestream

Tổng cục Phát thành và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra những quy định khá chặt chẽ cho các streamer khi livestream.

Những năm trở lại đây, các nền tảng kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh mẽ. Mặc dù luôn được đánh giá là miếng bánh béo bở cho các nhà phát triển nội dung nhưng việc thiếu kiểm soát khiến nhiều nền tảng livestream trở thành “nồi lẩu thập cẩm”. Trong số đó có rất nhiều video được xem là cổ xúy cho các hành vi khiêu dâm, bạo lực, suy đồi đạo đức. Có những streamer chỉ nổi tiếng sau một đêm nhờ khoe thân trên mạng xã hội Tại Trung Quốc thị trường kinh doanh trực tuyến phát triển rầm rộ suốt thời gian qua. Rất nhiều người nổi tiếng nhờ các video đăng tải trên mạng xã hội. Cùng với sự bùng nổ này là những hệ lụy do nội dung chưa được kiểm soát gây ra. Mới đây Tổng cục Phát thành và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã thêm nhiều quy định nghiêm ngặt để từng bước đưa loại hình livestream vào khuôn khổ.

Theo đó, cơ quan này sẽ cấm các streamer cổ xúy cho lối sống xa hoa, khoe khoang sự giàu có trên lĩnh vực phát sóng trực tiếp. Những hành vi lố lăng, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lãng phí, dung tục cũng sẽ bị cấm khi livestream. Những quy định mới của Trung Quốc sẽ giúp 'làm sạch' nội dung livetream của các streamer Cố tình ăn mặc hở hang, cổ xúy cho các hành vi khoe của, lãng phí cũng sẽ bị cấm khi livetream Những người dẫn chương trình livestream phải đăng ký bằng tên thật và chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình. Nếu các streamer vi phạm các nguyên tắc này sẽ bị nhắc nhở, nếu vi phạm nhiều lần sẽ bị cho vào danh sách đen không được phép thay đổi ID khác hoặc chuyển sang nền tảng khác để livestream. Công dân vị thành niên sẽ không thể gửi thưởng cho người dẫn chương trình livestream. Gần đây Trung Quốc áp dụng rộng rãi chương trình chống lãng phí thức ăn. Chính vì vậy các nền tảng trực tuyến đã phải đóng cửa hàng chục ngàn tài khoản livetream đồ ăn có lượt người theo dõi khủng.

Từng được xem là trào lưu hái ra tiền nhưng rất nhiều tài khoản livetream ăn uống cũng bị đóng khi Trung Quốc thực hiện chương trình chống lãng phí thức ăn Những quy định mới này của Tổng cục Phát thành và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân. Những streamer sẽ phải tuân thủ pháp luật và loại bỏ những hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục khi livetream. Các nhà quản lý nền tảng trực tuyến cũng phải tích cực tham gia để loại bỏ những nội dung không phù hợp.

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