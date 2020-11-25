Đẻ rơi trong toilet công cộng, mẹ để mặc con trai chết trong hố xí

Thế giới 25/11/2020 13:18

Sau khi đẻ rơi trong toilet công cộng ở gần nhà, người phụ nữ 35 tuổi đã nhẫn tâm bỏ mặc đứa bé trong hố xí đến chết.

Mirror đưa tin, một phụ nữ 35 tuổi ở Seredyno-Budsky (Ukraine) đã đẻ rơi trong toilet công cộng. Tuy nhiên thay vì đưa con về nhà, người này lại để mặc con đến chết khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ. 

Hiện người mẹ này đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Theo lời khai, người phụ nữ tên Hanna bị đau bụng dưới nên đã vào toilet công cộng. Không ngờ trong lúc đi vệ sinh, bào thai trong bụng Hanna cũng lọt ra ngoài. 

Sau khi phát hiện đã sinh con, người phụ nữ này thản nhiên cắt dây rốn rồi về thẳng nhà, không buồn quan tâm đến sống chết của đứa trẻ. 

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Mẹ đẻ rơi con trong toilet công cộng - Ảnh: Mirror
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Đứa bé bị bỏ mặc trong hố xí đến chết - Ảnh: Mirror

Ngày hôm sau, Hanna nhờ người hàng xóm tên Ivan đến toilet công cộng đưa con ra khỏi hố xí. Cô ta nói mình đã sinh ra một cái thai chết lưu và nhờ Ivan giúp đỡ. Người đàn ông đã đưa thi thể đứa trẻ về nhà, tắm rửa sạch sẽ, lấy vải bọc lại rồi mang đi mai táng. 

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Một hàng xóm đã mai táng đứa bé xấu số - Ảnh: Mirror

Sau khi thấy bụng của người phụ nữ 35 tuổi nhỏ đi rõ rệt nhưng em bé thì chẳng thấy đâu, những người hàng xóm đã báo cảnh sát. Qua lời khai của nhân chứng Ivan, cảnh sát đã tìm được ngôi mộ nhỏ của đứa bé xấu số. Qua khám nghiệm, cảnh sát cho biết lúc sinh ra đứa trẻ khả năng cao là vẫn còn sống. 

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Cảnh sát tìm thấy thi thể em bé xấu số và khởi tố người mẹ tội giết người - Ảnh: Mirror

Hanna cho biết chính cô ta cũng chẳng biết cha đứa trẻ là ai. Do đứa bé là "tai nạn" ngoài ý muốn nên Hanna cũng ghét con mình và muốn bỏ rơi nó. 

Hiện người mẹ nhẫn tâm này đã bị cảnh sát khởi tố tội giết người. Nếu bị kết án, rất có thể Hanna sẽ phải ngồi tù đến 5 năm.  

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