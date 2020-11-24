Thấy em trai đến thăm nhà, chồng giả vờ đi làm và bắt gặp cảnh tượng không tin nổi của vợ trong nhà nghỉ

Giả vờ đi làm rồi âm thầm theo dõi, người chồng đau đớn bắt quả tang vợ ngoại tình. Danh tính kẻ thứ ba khiến ai nấy càng thêm bức xúc.

Mới đây, một người đàn ông ở Kenya đã chia sẻ câu chuyện bắt quả tang vợ ngoại tình gây xôn xao dư luận địa phương. Theo Sonkon News, anh Peter Murira cho biết cuộc sống gia đình vốn đang rất yên ổn. Người chồng là trụ cột kinh tế chính còn cô vợ thì ở nhà lo nội trợ và chăm con.

Một ngày giữa tháng 10, Peter Murira tạm biệt vợ đi làm và dặn sẽ về muộn. Đến 9 giờ tối cùng ngày, người chồng trở về nhà thì bất ngờ bắt gặp người em trai con của mẹ kế đang chơi ở nhà mình.

Việc em trai đến chơi không báo trước cộng thêm sự lúng túng của vợ khiến Peter nảy sinh nghi ngờ. Người chồng quyết định sẽ theo dõi vợ vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, Peter đi làm như bình thường, người em trai cũng xin phép rời đi. Nấp ở một góc gần nhà, người chồng sững sờ khi thấy em trai đang nắm tay vợ mình vào nhà nghỉ.

Chồng đau đớn bắt quả tang vợ ngoại tình, kẻ thứ ba lại chính là em trai mình - Ảnh: Sonkon News

Dù rất phẫn nộ nhưng Peter vẫn bình tĩnh theo dõi. Sau khi vào phòng, em trai Peter và chị dâu lao vào nhau như thiêu thân. Lúc này, người chồng đạp cửa xông vào phòng, đau đớn nhìn vợ và em trai đang... trần như nhộng. Sau khi chụp ảnh làm bằng chứng, Peter bỏ đi vì không thể chịu đựng nổi cảnh bị phản bội.

Được biết, Peter quyết định không ly hôn vì nghĩ đến tương lai các con. Tuy nhiên, mối quan hệ của người đàn ông với em trai kế hoàn toàn bị rạn nứt, không còn được như xưa.

Mẹ đoảng cắt tóc mái cho con xấu "điên đảo" nhưng khi bé ngẩng mặt lên và mở mắt thì ai cũng phải òa lên kinh ngạc Chỉ "vài đường cơ bản" nhưng cô Lý nhận ra từ lý thuyết đến thực hành thật sự cách xa nhau cả vạn dặm. Đặc biệt khi nhìn thành phẩm của mình cô chỉ còn nước cười khổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-em-trai-den-tham-nha-chong-gia-vo-di-lam-va-bat-gap-canh-tuong-khong-tin-noi-cua-vo-trong-nha-nghi-387868.html