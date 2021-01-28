Chú rể U50 lấy vợ 13 tuổi, tuyên bố về chuyện chăn gối và con cái còn sốc hơn

Sau khi kết hôn, cô dâu 13 tuổi sẽ phải đảm đương trọng trách chăm sóc con chồng, một trong số đó còn bằng tuổi em.

Mới đây, hình ảnh về đám cưới của một người đàn ông gần 50 tuổi và thiếu nữ 13 tuổi ở Philippines gây xôn xao dư luận địa phương. Đáng nói, bé gái là cô vợ thứ 5 của người đàn ông này.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, chú rể Abdulrzak Ampatuan (48 tuổi) làm đám cưới truyền thống theo nghi lễ của đạo Hồi với một bé gái chỉ mới 13 tuổi. Đám cưới diễn ra tại thị trấn Mamasapano, tỉnh Maguindanao, Philippines.

Đám cưới diễn ra tại nhà chú rể trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và gia đình. Theo nghi lễ, chú rể phải nghe bài giảng về cách để trở thành một người chồng tốt. Sau đó, chú rể sẽ đến nhà gái bằng lễ rước dâu linh đình.

Chú rể 48 tuổi kết hôn với cô dâu 13 tuổi - Ảnh: Dailymail

Trước đó, chú rể Abdulrzak đã kết hôn 4 lần nhưng đều đã chia tay. Sau kết hôn, cô dâu 13 tuổi sẽ phải đảm đương trọng trách chăm sóc con chồng, một trong số đó còn bằng tuổi em.

Chú rể chia sẻ thiếu nữ 13 tuổi là người vợ lý tưởng và hy vọng cô sẽ chăm sóc tốt cho các con của mình. Trong khi đó, "cô dâu nhí" cho biết đang học nấu ăn và sẽ cố gắng làm cho chồng mình hạnh phúc.

Ba tuần sau đám cưới, anh Abdulrzak đã xây một ngôi nhà nhỏ để hai vợ chồng sống chung. Trong khi anh Abdulrzak làm việc đồng áng thì cô vợ trẻ sẽ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc những đứa con riêng của chồng.

Cặp đôi đũa lệch nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Dailymail

Bên cạnh đó, vấn đề con cái của cả hai cũng rất được quan tâm. Anh Abdulrzak tuyên bố sẽ không sinh con cho đến khi vợ mình 20 tuổi. Bên cạnh đó, người chồng cũng sẽ chu cấp để vợ được ăn học tử tế.

Tại khu vực tỉnh Maguindanao, người dân chủ yếu theo đạo Hồi. Các chàng trai có thể kết hôn khi lên 15 tuổi, còn các bé gái có thể lấy chồng khi đến tuổi dậy thì.

Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Philippines có khoảng 726.000 bé gái kết hôn khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Đặc biệt, đất nước này không cho phép ly hôn nên phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi nếu cuộc sống gia đình không êm ấm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-re-u50-lay-vo-13-tuoi-tuyen-bo-ve-chuyen-chan-goi-va-con-cai-con-soc-hon-387942.html