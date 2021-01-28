Chú rể U50 lấy vợ 13 tuổi, tuyên bố về chuyện chăn gối và con cái còn sốc hơn

Thế giới 28/01/2021 18:16

Sau khi kết hôn, cô dâu 13 tuổi sẽ phải đảm đương trọng trách chăm sóc con chồng, một trong số đó còn bằng tuổi em. 

Mới đây, hình ảnh về đám cưới của một người đàn ông gần 50 tuổi và thiếu nữ 13 tuổi ở Philippines gây xôn xao dư luận địa phương. Đáng nói, bé gái là cô vợ thứ 5 của người đàn ông này. 

Theo truyền thông địa phương đưa tin, chú rể Abdulrzak Ampatuan (48 tuổi) làm đám cưới truyền thống theo nghi lễ của đạo Hồi với một bé gái chỉ mới 13 tuổi. Đám cưới diễn ra tại thị trấn Mamasapano, tỉnh Maguindanao, Philippines. 

Đám cưới diễn ra tại nhà chú rể trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè và gia đình. Theo nghi lễ, chú rể phải nghe bài giảng về cách để trở thành một người chồng tốt. Sau đó, chú rể sẽ đến nhà gái bằng lễ rước dâu linh đình. 

co dau 13 tuoi 1
Chú rể 48 tuổi kết hôn với cô dâu 13 tuổi - Ảnh: Dailymail

Trước đó, chú rể Abdulrzak đã kết hôn 4 lần nhưng đều đã chia tay. Sau kết hôn, cô dâu 13 tuổi sẽ phải đảm đương trọng trách chăm sóc con chồng, một trong số đó còn bằng tuổi em. 

Chú rể chia sẻ thiếu nữ 13 tuổi là người vợ lý tưởng và hy vọng cô sẽ chăm sóc tốt cho các con của mình. Trong khi đó, "cô dâu nhí" cho biết đang học nấu ăn và sẽ cố gắng làm cho chồng mình hạnh phúc. 

Ba tuần sau đám cưới, anh Abdulrzak đã xây một ngôi nhà nhỏ để hai vợ chồng sống chung. Trong khi anh Abdulrzak làm việc đồng áng thì cô vợ trẻ sẽ ở nhà làm việc nhà và chăm sóc những đứa con riêng của chồng. 

co dau 13 tuoi 2
Cặp đôi đũa lệch nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Dailymail

Bên cạnh đó, vấn đề con cái của cả hai cũng rất được quan tâm. Anh Abdulrzak tuyên bố sẽ không sinh con cho đến khi vợ mình 20 tuổi. Bên cạnh đó, người chồng cũng sẽ chu cấp để vợ được ăn học tử tế.  

Tại khu vực tỉnh Maguindanao, người dân chủ yếu theo đạo Hồi. Các chàng trai có thể kết hôn khi lên 15 tuổi, còn các bé gái có thể lấy chồng khi đến tuổi dậy thì.

Theo số liệu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Philippines có khoảng 726.000 bé gái kết hôn khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Đặc biệt, đất nước này không cho phép ly hôn nên phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi nếu cuộc sống gia đình không êm ấm.  

Thấy con gái 16 tuổi mặc váy ngủ ngồi trên đùi bố xem tivi, mẹ ra sức phản đối thì nhận được câu trả lời ngỡ ngàng

Thấy con gái 16 tuổi mặc váy ngủ ngồi trên đùi bố xem tivi, mẹ ra sức phản đối thì nhận được câu trả lời ngỡ ngàng

Thấy con gái 16 tuổi ngồi lên đùi bố xem tivi, bà mẹ vô cùng hoang mang. Đáng nói, cả ông bố và cô con gái đều có thái độ gây ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Philippines cặp đôi đũa lệch câu chuyện hy hữu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích