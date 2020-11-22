Thấy con gái 16 tuổi mặc váy ngủ ngồi trên đùi bố xem tivi, mẹ ra sức phản đối thì nhận được câu trả lời ngỡ ngàng

Thế giới 22/11/2020 19:36

Thấy con gái 16 tuổi ngồi lên đùi bố xem tivi, bà mẹ vô cùng hoang mang. Đáng nói, cả ông bố và cô con gái đều có thái độ gây ngỡ ngàng.

Theo các chuyên gia tâm lý, tình cảm của bố mẹ và con cái là vô cùng thiêng liêng, cao cả nhưng có một thực tế, dù là cha và con gái hay mẹ và con trai thì vẫn có sự khác biệt về giới tính. Khi con cái ngày một lớn hơn, cha mẹ phải là người chủ động giữ khoảng cách trong vấn đề tiếp xúc thân thể với con để bảo vệ con khỏi những quan điểm và hành vi lệch lạc về giới tính sau này.

Mới đây, trang Sohu chia sẻ một câu chuyện tương tự khiến nhiều người xôn xao. Bà Wang (sống tại Trung Quốc) là giám đốc một công ty tư nhân. Sau khi sinh con gái, bà Wang nhanh chóng phải trở lại với công việc. Đôi vợ chồng từng cân nhắc sẽ thuê bảo mẫu về chăm sóc con. Cuối cùng cả hai vẫn không yên tâm, quyết định một trong hai phải nghỉ làm để ở nhà quán xuyến gia đình. 

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Ông bố chăm sóc con gái từ lúc lọt lòng đến khi trở thành thiếu nữ nên tình cảm vô cùng thân thiết - Ảnh minh họa: Sohu

Sau nhiều lần bàn bạc, chồng bà Wang nhận nhiệm vụ làm ông bố toàn thời gian để vợ yên tâm phát triển sự nghiệp. Bé gái được bố chăm sóc từ lúc lọt lòng đến khi trở thành thiếu nữ nên rất thân thiết với bố. Trong gia đình, bà Wang vừa bận rộn vừa nghiêm khắc, còn người chồng thì tâm lý hơn nên cô con gái có chuyện gì cũng tâm sự với bố. 

Hiện con gái cô Wang đã 16 tuổi và vô cùng xinh đẹp. Thấy con gái lúc nào cũng quấn bố, cô Wang tỏ ra lo lắng. Người mẹ sợ rằng con gái quá gần gũi cha sẽ có những ảnh hưởng tâm lý không tốt. 

Một ngày nọ, bà Wang đi làm về sớm và bắt gặp cảnh con gái 16 tuổi đang mặc váy ngủ, thoải mái ngồi lên đùi bố xem tivi. Người mẹ ra sức phản đối và cho rằng cả chồng lẫn con gái đều hành xử không phù hợp. 

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Thiếu nữ 16 tuổi vô tư thân mật với bố - Ảnh minh họa: Sohu

Tuy nhiên, chồng con bà Wang chẳng mảy may để ý. Người bố nói rằng con gái vẫn luôn ngồi trên đùi mình từ nhỏ đến lớn, dù con bao nhiêu tuổi thì đối với mình vẫn luôn bé bỏng và cần được chiều chuộng, bảo vệ. Cô con gái thì cho rằng mẹ mình đang hành xử thái quá, cô thân thiết với cha thì không có gì là sai.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cho rằng bà Wang không hề phản ứng thái quá, đồng thời khuyên người mẹ phải sớm nói chuyện với chồng con để tránh mọi chuyện đi quá xa. 

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