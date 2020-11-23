Sau khi phát hiện nữ giáo viên treo cổ tử vong trong phòng công vụ của trường, người dân nhanh chóng báo công an. Tại hiện trường phát hiện lá thư tay được cho là của nạn nhân để lại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra nguyên nhân vụ cô giáo tiểu học treo cổ tử vong bên cạnh thi thể con trai 11 tuổi ở huyện Lục Yên gây xôn xao dư luận địa phương.

Vào tối 22/11, tại khu vực Trường tiểu học An Lạc, huyện Lục Yên, người dân phát hiện cô giáo Vi Thị L. (51 tuổi) tử vong trong tình trạng treo cổ tại nhà công vụ của trường. Bên cạnh là thi thể con trai 11 tuổi của nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an huyện Lục Yên nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nữ giáo viên và con trai sống tại phòng công vụ của trường. Đây cũng là nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Theo thông tin trên Gia đình & Xã hội, tại hiện trường phát hiện lá thư tay được cho là của cô L. để lại. Từ các dấu vết tại hiện trường và các thông tin liên quan, cơ quan công an nhận định cô L. treo cổ tự vẫn do bế tắc trong cuộc sống.

Liên quan đến vụ việc, Ban giám hiệu Trường tiểu học An Lạc vô cùng bất ngờ khi biết tin cô L. tử vong bởi trước đó không ai thấy nữ giáo viên có biểu hiện gì bất thường. Trước đó cô L. vẫn nhiệt tình tham gia buổi lễ tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo chính quyền địa phương, sau khi ly hôn, cô L. lấy chồng lần 2 nhưng đã ly thân. Ngoài con trai 11 tuổi đã tử vong, cô L. còn có con gái lớn 25 tuổi đã kết hôn và đang sinh sống ở TP. Yên Bái.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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