Sau khi cãi nhau về chuyện con cái ở rể, ông Bản bị ông Thiệt đâm tử vong. Vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn xã Quảng Kim khiến 1 người đàn ông bị đâm tử vong. Ông Chu Viết Dũng - Chủ tịch UBND xã Quảng Kim đã xác nhận sự việc với Bảo vệ pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 22/11, ông Nguyễn Văn Thiệt (65 tuổi, trú tại thôn 4, xã Quảng Kim) và ông Nguyễn Văn Bản (67 tuổi, trú tại thôn Hoà Lạc, xã Quảng Châu), cùng ở huyện Quảng Trạch xảy ra cãi vã to tiếng. Sau khi lời qua tiếng lại, 2 cụ ông lao vào đánh nhau.

Hai ông thông gia 'choảng nhau' khiến 1 người tử vong - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Trong lúc không kiềm chế được mình, ông Thiệt đã dùng dao đâm ông Bản tử vong. Được biết, hai người đàn ông này vốn là thông gia. Con trai ông Bản lấy con gái ông Thiệt và ở chung nhà với ông Thiệt.

Theo người dân địa phương, hai ông thông gia mâu thuẫn về việc con trai ông Bản đi ở rể. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bắt giữ ông Thiệt, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Bé trai bị bỏ rơi trong thùng giấy, đọc tâm thư người mẹ để lại mà nhói lòng Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân kèm tâm thư "xin lỗi con" khiến ai nấy xót xa. Hiện UBND xã đang phát thông báo tìm nhân thân cho cháu bé.

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