Cãi nhau chuyện ở rể, 2 ông thông gia lao vào choảng nhau khiến 1 người tử vong

Xã hội 23/11/2020 20:53

Sau khi cãi nhau về chuyện con cái ở rể, ông Bản bị ông Thiệt đâm tử vong. Vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang điều tra vụ xô xát xảy ra trên địa bàn xã Quảng Kim khiến 1 người đàn ông bị đâm tử vong. Ông Chu Viết Dũng - Chủ tịch UBND xã Quảng Kim đã xác nhận sự việc với Bảo vệ pháp luật. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 22/11, ông Nguyễn Văn Thiệt (65 tuổi, trú tại thôn 4, xã Quảng Kim) và ông Nguyễn Văn Bản (67 tuổi, trú tại thôn Hoà Lạc, xã Quảng Châu), cùng ở huyện Quảng Trạch xảy ra cãi vã to tiếng. Sau khi lời qua tiếng lại, 2 cụ ông lao vào đánh nhau.

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Hai ông thông gia 'choảng nhau' khiến 1 người tử vong - Ảnh: Bảo vệ pháp luật 

Trong lúc không kiềm chế được mình, ông Thiệt đã dùng dao đâm ông Bản tử vong. Được biết, hai người đàn ông này vốn là thông gia. Con trai ông Bản lấy con gái ông Thiệt và ở chung nhà với ông Thiệt.

Theo người dân địa phương, hai ông thông gia mâu thuẫn về việc con trai ông Bản đi ở rể. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bắt giữ ông Thiệt, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. 

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