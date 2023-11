Người dân huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) phát hiện cô giáo tiểu học treo cổ tử vong bên cạnh thi thể con trai 11 tuổi nên lập tức báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra nguyên nhân vụ cô giáo tiểu học treo cổ tử vong bên cạnh thi thể con trai 11 tuổi ở huyện Lục Yên gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, tối 22/11, tại khu vực Trường tiểu học An Lạc, huyện Lục Yên, người dân phát hiện cô giáo Vi Thị L. tử vong trong tình trạng treo cổ. Con trai 11 tuổi của cô L. khi được phát hiện cũng đã tử vong.

Phát hiện cô giáo treo cổ tử vong bên cạnh thi thể con trai - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên công an tỉnh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Được biết, cô L. có 2 người con, con gái lớn năm nay 25 tuổi đã lập gia đình và hiện sinh sống ở thành phố Yên Bái, con trai thứ 2 đang học tại huyện Lục Yên. Cô L. và con trai ăn ở tại trường Tiểu học An Lạc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tiền Giang: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể phân hủy trong phòng trọ Nghe mùi hôi thối bốc lên từ phòng trọ, người dân xông vào kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-co-giao-tieu-hoc-treo-co-tu-vong-ben-canh-thi-the-con-trai-11-tuoi-387752.html