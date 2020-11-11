Phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử trong cửa hàng bán xe máy: Tin nhắn cuối cùng

Xã hội 11/11/2020 16:43

Mở cửa hàng bán xe máy lúc sáng sớm, người đàn ông phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử. Sự việc đang được Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) điều tra làm rõ.

Mới đây, tại toà nhà CT3 CX3 KĐT Bắc Linh Đàm, Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ nam thanh niên treo cổ tự tử khiến dư luận địa phương xôn xao. 

Theo thông tin đăng tải trên Zing, khoảng 7 giờ sáng 11/11, một người đàn ông khi mở cửa hàng bán xe máy thuộc KĐT Bắc Linh Đàm đã phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ. 

Theo cư dân tòa nhà, nạn nhân tên Tùng (21 tuổi, quê huyện Đan Phượng). Tùng là nhân viên cửa hàng và ăn ở luôn tại đây.

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Nam thanh niên treo cổ tự tử trong cửa hàng bán xe máy - Ảnh: Zing

Nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.  

Người thân nạn nhân cho biết, vào đêm 10/11, Tùng gửi tin nhắn tạm biệt cho một người bạn. Tuy nhiên do người này đã đi ngủ nên đến sáng nay mới đọc được tin nhắn. Khi ra cửa hàng xem tình hình thì chuyện đã rồi. 

Bước đầu, Công an quận Hoàng Mai nhận định nam thanh niên tự tử vì trầm cảm. Nạn nhân mới làm tại cửa hàng cách đây không lâu thì xảy ra chuyện.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà lo hậu sự. 

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