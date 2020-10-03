Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nghi án cha sát hại 2 con rồi treo cổ tự tử gây rúng động dư luận xã hội.

Theo thông tin trên Vietnamnet, nạn nhân là anh H.V.K. (SN 1984, trú thôn Thanh Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cùng 2 con trai 9 tuổi và 7 tuổi.

Khoảng 17 giờ chiều ngày 2/10, người thân đến UBND xã Nam Xuân trình báo việc anh K. cùng 2 con nhỏ đã mất tích.

Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình tìm kiếm, đồng thời thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh của xã.

Nghi án cha sát hại 2 con trai rồi treo cổ tự tử ở Đắk Nông - Ảnh: Vietnamnet

Đến khoảng 9 giờ sáng nay (3/10), người dân phát hiện anh K. tử vong trong tư thế treo cổ tại khu rẫy thuộc thôn Đắk Thanh (xã Nam Xuân), cách nhà khoảng 5km. Bên cạnh đó là thi thể của 2 bé trai với vết cắt trên cổ.

Theo người thân, anh K. bị bệnh trầm cảm, người gầy rộc và tâm lý bất ổn. Trước ngày xảy ra sự việc, anh K. vừa đi bệnh viện khám bệnh. Bước đầu, cơ quan công an nhận định người cha sát hại 2 con trai rồi treo cổ tự tử. Vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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