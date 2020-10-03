Chân dung 'cô dâu' bom 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên: 'Nổ' làm ở cơ quan nhà nước để lừa đảo

Xã hội 03/10/2020 12:46

Bước đầu Công an TP. Điện Biên Phủ xác định vụ 'cô dâu' bom 150 mâm cỗ cưới có dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Liên quan đến vụ "cô dâu" bỏ bom 150 mâm cỗ cưới gây xôn xao dư luận xã hội, Công an TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã triệu tập đối tượng Cà Thị Út (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) lên trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Cà Thị Út khai nhận quen biết với anh Vũ Thế Long, chủ nhà hàng Tâm Phúc (phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ) do thường xuyên đến đây ăn nhậu. 

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'Cô dâu' bom 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên - Ảnh: VOV

Út "nổ" là đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn. Thấy anh Long tin tưởng, Út nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 8/2020, Út đặt anh Long làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu giao đến địa chỉ do Út cung cấp nhưng chưa trả tiền.

Khi anh Long gọi điện đòi nợ, Út không có tiền trả nên nói dối là sẽ tổ chức đám cưới ở nhà hàng của anh Long rồi trả tiền một thể. Ngày 22/9/2020, Út gọi điện thoại kêu anh Long giao 156 kg gà sống, 40 kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Sau đó, Út đặt tiếp 150 mâm cỗ cưới, dựng phông rạp tại nhà hàng của anh Long để tổ chức đám cưới vào ngày 30/9/2020.

Tuy nhiên đến trưa ngày 30/9, Út đã trốn biệt tích. Anh Long không liên lạc được với "cô dâu" nên tá hỏa báo công an. Vụ việc đang được Công an TP. Điện Biên Phủ tiếp tục điều tra làm rõ. 

Lời khai của cô dâu "bom" 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên

Lời khai của cô dâu "bom" 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên

Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan chức năng đang ghi lời khai của C.T.U. Bước đầu, cô gái đã thừa nhận có liên quan vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan công an phải làm rõ thêm động cơ, mục đích thực sự của việc làm này.

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Từ khóa:   bom cỗ cưới Điện Biên hành vi lừa đảo

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