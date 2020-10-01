Vụ cô dâu bị tố ‘bom’ 150 mâm cỗ cưới: Tìm được địa chỉ nhà cô dâu, chú rể vẫn biệt tích

Xã hội 01/10/2020 15:16

Liên quan đến vụ cô dâu bị tố “bom” 150 mâm cỗ tại Điện Biên, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh những người có liên quan.

Mới đây, đại diện nhà hàng trong vụ cô dâu bị tố “bom” 150 mâm cỗ cho biết đã tìm được địa chỉ nhà cô dâu, về phía chú rể vẫn chưa liên hệ được.

Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, cô dâu sinh sống ở xã Mường Phăng, chú rể sống ở xã Thanh Nưa. Tuy nhiên, phía nhà hàng vẫn chưa liên lạc được với gia đình chú rể.

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Vụ cô dâu bị tố 'bom' 150 mâm cỗ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Được biết, đôi nam nữ đặt cỗ là khách hàng hay ăn, nhậu tại nhà hàng. Vì quen mặt nên khi đặt tiệc, chủ nhà hàng đồng ý ngay. Tuy nhiên, thỏa thuận làm tiệc cưới giữa nhà hàng và đôi nam nữ không có giấy tờ hay hợp đồng mà chỉ được thỏa thuận bằng miệng. 

Vào thời điểm đặt tiệc, chủ nhà hàng có nói chuyện điện thoại với một số người xưng là bố mẹ của cặp đôi này. Trước khi làm cỗ, phía nhà hàng có yêu cầu đặt cọc 30 triệu. Tuy nhiên, phía khách hàng lại tìm cách né tránh, không thanh toán tiền cọc.

Đặc biệt, chủ nhà hàng cũng cho biết thêm, anh đã đến nhà tìm nhưng người thân của đôi nam nữ này khẳng định không có đám cưới nào giữa hai người. 

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Được biết, cô dâu là khách quen của nhà hàng - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Mường Thanh cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin, hiện đang làm việc với gia đình đặt số cỗ trên.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nhà hàng ở TP. Điện Biên bị "bom" 150 mâm cỗ cưới. Theo đó, dù đặt tiệc ở nhà hàng nhưng khi đến thời gian đã hẹn, cô dâu chú rể và quan khách 2 bên không xuất hiện. Sau cùng, phía nhà hàng đã cầu cứu cộng đồng mạng giải cứu 150 mâm cỗ với giá 500 nghìn đồng/mâm. 

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Từ khóa:   bom cỗ cưới Điện Biên nóng trên mạng xã hội

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