Vợ để lại thư tuyệt mệnh rồi bỏ nhà đi tự tử: Chồng hé lộ thêm chuyện đau lòng

Xã hội 01/10/2020 09:26

Sau khi chạy xe ôm về, không thấy vợ đâu, người chồng đi tìm thì phát hiện vợ bỏ lại xe máy và đôi dép trên bờ rồi nhảy xuống kênh tự tử.

Trao đổi với báo chí, Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân nhảy xuống kênh tự tử vào ngày 29/9.

Nạn nhân được xác định là bà P.T.H (ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu). Trước đó, vào ngày 29/9, ông Huỳnh Văn Bé (chồng bà H.) chạy xe ôm về nhà thì thấy trên bàn có lá thư tuyệt mệnh do vợ để lại. Ngay sau đó, ông cùng người thân đã chạy xe khắp nơi để tìm kiếm.

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Cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm người phụ nữ nhảy xuống kênh tự tử sau khi để lại thư tuyệt mệnh cho người thân vào ngày 29/9 vừa qua - Ảnh: Internet

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người chồng phát hiện xe máy cùng đôi dép vợ mình để trên bờ bắc kênh Tây, đoạn giữa cầu Dừa và cầu K13, huyện Dương Minh Châu. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Đến rạng sáng ngày 30/9, cơ quan công an đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi đậu xe máy khoảng 70m. Theo lời kể của người chồng, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, nạn nhân đã nhiều lần có ý định tự tử nhưng được ngăn cản kịp thời.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Tây Ninh thư tuyệt mệnh nhảy cầu tự tử

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