Thấy con bị cắn, bố lao vào lớp tát, giật tóc bé gái 2 tuổi, giáo viên chứng kiến nhưng có thái độ gây bức xúc

Xã hội 01/10/2020 11:50

Nhìn thấy con nhỏ bị cắn, người đàn ông lao vào lớp tát bé gái 2 tuổi, giáo viên ở ngay bên cạnh nhưng không lên tiếng can ngăn.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người đàn ông lao vào lớp tát bé gái tại trường mầm non được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Theo đó, 2 bé gái tranh giành đồ chơi, một bé cắn vào người bạn. Sau đó, phụ huynh của bé gái bị cắn xuất hiện, lao vào lớp tát vào mặt cô bé kia. Bị đánh, bé gái bật khóc, cô giáo phải dỗ dành.

Sau đó, vị phụ huynh lại tiếp tục giật tóc bé. Sau những hành động trên, những tưởng người này đã rời đi nhưng chỉ một lúc sau, ông ta đã quay lại, tiếp tục đánh và đe dọa nạn nhân.

Điều đáng nói, vào thời điểm xảy ra sự việc, cô giáo ở ngay bên cạnh nhưng không hề có động thái can ngăn, bảo vệ học trò.

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Thấy con bị cắn, người đàn ông lao vào tát bé gái 2 tuổi - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên do người nhà của bé gái đăng lên mạng xã hội. Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, sự việc được cho là xảy ra tại một trường mầm non tại Lào Cai. Bé gái bị đánh hiện tinh thần không ổn định, bỏ ăn. Người đàn ông sau khi đánh đứa trẻ không trực tiếp đến xin lỗi gia đình mà nhờ vợ đến.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi bạo lực của người bố. 

"Cho con ở nhà mà tự trông đi, bố giang hồ như thế ai dám chơi cùng", H.A bình luận.

"Trẻ con cắn nhau là bình thường, nó bé thế kia mà nỡ lòng nào đánh nó thế. Bố bạn kia có vấn đề về tâm lý à? Còn cô giáo kia chắc là sợ người đàn ông nên không dám bảo vệ đứa bé sợ bị ăn đòn. Đàn ông vốn khỏe hơn, nhưng không dám bảo vệ thì là vô trách nhiệm bởi đây là đang ở lớp học chứ không phải ngoài đường", ý kiến của một người dùng mạng xã hội.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội Lào Cai giáo viên mầm non

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