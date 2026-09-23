Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Theo thông tin báo VietNamNet , theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng trong ngày 23-25/9. Đây được đánh giá là đợt mưa lớn nhất tại khu vực này tính từ đầu năm đến nay.

23/9 có thể là ngày mưa lớn nhất ở Nam Bộ

Trong hôm nay (23/9), dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh, trong khi vùng xoáy thấp trên biển di chuyển vào đất liền Nam Bộ. Đây là những yếu tố khiến mưa tại khu vực gia tăng.

Đáng chú ý, trong hai ngày 21-22/9, nhiều nơi ở Nam Bộ liên tục ghi nhận lượng mưa trên 100mm trong vòng 24 giờ. Cá biệt, Nhà Bè (TPHCM) ghi nhận lượng mưa lên tới 249mm trong ngày 21/9.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay nhiều mây, mưa xuất hiện sớm và có khả năng xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất giảm sâu, phổ biến 28-31 độ C.

Mưa có thể kéo dài trong ngày, tập trung chủ yếu từ trưa, chiều đến tối và có thể tiếp diễn trong đêm. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu, trong đó có TPHCM.

Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn còn kéo dài đến 25/9

Sang ngày 24-25/9, dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì trên khu vực, trong khi vùng áp thấp dịch chuyển dần về phía Tây.

Nam Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, song cường độ mưa lớn có xu hướng giảm so với ngày 23/9. Mưa tập trung vào trưa, chiều và tối, với các trận mưa rào, mưa vừa, mưa to và giông rải rác; một số nơi vẫn có khả năng mưa rất to.

Đài Khí tượng lưu ý, cao điểm của đợt mưa lớn tại Nam Bộ còn kéo dài khoảng 2-3 ngày. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và đặc biệt lưu ý an toàn khi di chuyển trong thời điểm mưa giông, ngập úng.

Vùng xoáy thấp trên biển sẽ di chuyển vào đất liền Nam bộ gây mưa lớn diện rộng, trong hôm nay mưa xuất hiện sớm hơn những ngày trước. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Từ ngày 26/9, mưa tại Nam Bộ được dự báo tiếp tục giảm dần cả về diện và lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hôm nay, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Từ đêm 23.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, ngày 23.9, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày và đêm 24.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.