Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Theo cơ quan khí tượng, sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Huế, cách Huế khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo thông tin báo Dân trí , sáng 13/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đêm qua và sáng sớm nay có mưa vừa đến mưa to.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4m, biển động.

Dự báo khoảng đêm nay đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối nay, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8.

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo từ sáng đến đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới gây ra mưa diện rộng từ miền Trung ra miền Bắc, trong đó một số khu vực sẽ có mưa lớn xối xả. Dự báo mưa lớn xảy ra trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai; khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng.

Đặc biệt, dự báo từ sáng đến đêm nay 13.9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế có mưa to đến rất to và giông, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, một số nơi có mưa lớn trên 350 mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trong đêm nay 13.9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, phía nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày và đêm 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đợt mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ, trong đó sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên báo động 2-3, các sông khác phổ biến ở mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng đang cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao về lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.