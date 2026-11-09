Nữ tài xế ngủ gật khiến ô tô đâm trúng cô gái đang livestream và cái kết

Đoạn clip khác cho thấy khoảnh khắc chiếc xe màu đen lao thẳng vào mặt tiền cửa hàng, làm vỡ hoàn toàn cửa kính và gây thiệt hại nghiêm trọng bên trong. 2 người phụ nữ, Dailane và nhân viên của cô, Giovanna, bị thương trong vụ tai nạn, họ đang đã được điều trị tại bệnh viện.
Video 2 giờ 11 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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