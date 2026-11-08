Người ngư dân đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con cá trê ước tính dài khoảng 2 mét và nặng 65 kg bị mắc vào lưới

Một sự việc đáng chú ý đã xảy ra ở hồ Iznik, hồ lớn thứ năm của Thổ Nhĩ Kỳ, khi mực nước giảm xuống. Một ngư dân đã bắt được một con cá trê khổng lồ, dài khoảng 2 mét và nặng 65 kg.
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Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

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