Nam võ sĩ bị bắt vì hành hung ít nhất hai người hàng xóm

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 5/11 và một trong những vụ hành hung đã được camera lắp đặt trong thang máy ghi lại, theo G1.globo của Brazil. Võ sĩ jiu-jitsu đã bị bắt giữ tại Rio de Janeiro sau khi bị cáo buộc hành hung 2 người hàng xóm bên trong khu chung cư ở Tijuca, khu vực phía Bắc của thành phố.

Video 2 giờ 50 phút trước 2 giờ 50 phút trước Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-vo-si-bi-bat-vi-hanh-hung-it-nhat-hai-nguoi-hang-xom-772633.html