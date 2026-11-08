Nam võ sĩ bị bắt vì hành hung ít nhất hai người hàng xóm

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 5/11 và một trong những vụ hành hung đã được camera lắp đặt trong thang máy ghi lại, theo G1.globo của Brazil. Võ sĩ jiu-jitsu đã bị bắt giữ tại Rio de Janeiro sau khi bị cáo buộc hành hung 2 người hàng xóm bên trong khu chung cư ở Tijuca, khu vực phía Bắc của thành phố.
Video 2 giờ 50 phút trước

Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

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