Cứ ngỡ chồng ghé thăm vì muốn hàn gắn gia đình, nào ngờ sự thật phía sau lại khiến lòng chùng xuống.

Tâm sự gia đình 08/11/2026 15:00

Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt. Phụ nữ dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể một mình gánh hết tài chính trong nhà

Tôi quyết định ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Tôi rời đi chỉ với một điều kiện duy nhất, là được nuôi con. Từ ngày lấy chồng, tôi một mình gánh kinh tế gia đình. Chồng tôi đưa ra nhiều lý do để ép tôi phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài. Nhưng anh ta chưa từng phụ giúp vợ một đồng. Tôi khi đó quá ngu dại, hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm và ích kỷ.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi không còn sức gánh cả việc nuôi con và kiếm tiền. Nhiều thứ tiền trong gia đình chồng, như tiền để bố mẹ chồng tôi khám bệnh, tiền đi đám họ hàng, tiền chi tiêu hàng tháng… Tôi không thể một mình kiếm đủ tiền để trang trải hết. Huống hồ, chồng tôi cũng đi làm nhưng chẳng bao giờ đưa tôi tiền phụ giúp. Tôi quá mệt mỏi nên ngỏ ý muốn chồng cùng tôi chi trả. Nhưng anh lại tức giận nói tôi tài giỏi thì tự lo, tiền anh chẳng có bao nhiêu, còn phải gửi tiết kiệm ngân hàng để sinh lãi.

Cứ ngỡ chồng ghé thăm vì muốn hàn gắn gia đình, nào ngờ sự thật phía sau lại khiến lòng chùng xuống. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt. Phụ nữ dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể một mình gánh hết tài chính trong nhà. Đặc biệt là khi đã có con nhỏ, ai cũng cần chồng đỡ đần giúp mình. Cực chẳng đã, tôi mới buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Sau khi ly hôn, tôi được bố mẹ ruột cho một căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng khoảng một tháng gần đây tôi thấy chồng cũ ngày nào cũng ghé thăm mẹ con tôi. Anh ta bình thản ăn uống, tắm rửa, thậm chí là ngủ lại như thể chúng tôi chưa từng ly hôn. Thấy chồng bắt đầu biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa giúp đỡ, tôi nghĩ hay là chồng đã thay đổi và mong muốn trở về với vợ con? Chẳng ngờ được, lý do thật sự khiến tôi cay đắng oán giận chồng hơn.

Hôm đó, tôi tình cờ nghe chồng nói chuyện điện thoại. Anh nói thường qua nhà vợ cũ là vì “được cho ăn, có chỗ ngủ miễn phí thì ngu dại gì mà không qua”. Tôi quá sốc và thất vọng nhưng lại không biết làm sao để đuổi anh ta đi, vì con tôi thấy bố cứ bám không rời. Giờ tôi phải làm sao đây?

Nhắm mắt lấy chồng U40, đêm tân hôn vò tóc chồng rồi phát hiện sự thật bất ngờ

Nhắm mắt lấy chồng U40, đêm tân hôn vò tóc chồng rồi phát hiện sự thật bất ngờ

Đặc biệt, chồng rất yêu chiều tôi. Nhờ sự trải đời, dịu dàng của anh mà tôi cảm thấy an toàn. Anh giúp tôi quên đi những ký ức tình cảm không vui. So với những người đàn ông trẻ tuổi tôi từng gặp, anh tốt hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trở về nhà và bắt gặp khoảng khắc không ngờ, tôi chọn cách im lặng rời đi

Trở về nhà và bắt gặp khoảng khắc không ngờ, tôi chọn cách im lặng rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nam diễn viên Trung Quốc bỏng độ 2 vùng mặt khi quay cảnh phun lửa

Nam diễn viên Trung Quốc bỏng độ 2 vùng mặt khi quay cảnh phun lửa

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Người phụ nữ nổi cơn thịnh nộ cầm dao tấn công y tá khiến bệnh viện náo loạn

Người phụ nữ nổi cơn thịnh nộ cầm dao tấn công y tá khiến bệnh viện náo loạn

Video 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt đúng ngày 9/11/2026

3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt đúng ngày 9/11/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cứ ngỡ chồng ghé thăm vì muốn hàn gắn gia đình, nào ngờ sự thật phía sau lại khiến lòng chùng xuống.

Cứ ngỡ chồng ghé thăm vì muốn hàn gắn gia đình, nào ngờ sự thật phía sau lại khiến lòng chùng xuống.

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nam võ sĩ bị bắt vì hành hung ít nhất hai người hàng xóm

Nam võ sĩ bị bắt vì hành hung ít nhất hai người hàng xóm

Video 2 giờ 50 phút trước
Vì sao phim của Lưu Đức Hoa bất ngờ hoãn chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn?

Vì sao phim của Lưu Đức Hoa bất ngờ hoãn chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn?

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/11/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/11/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trở về nhà và bắt gặp khoảng khắc không ngờ, tôi chọn cách im lặng rời đi

Trở về nhà và bắt gặp khoảng khắc không ngờ, tôi chọn cách im lặng rời đi

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn chồng ôm gối xin ngủ nhờ 1 đêm, cái kết sau đó làm tôi rơi nước mắt

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn chồng ôm gối xin ngủ nhờ 1 đêm, cái kết sau đó làm tôi rơi nước mắt

Ép vợ ký đơn ly hôn nhanh gọn để đón bồ mang thai con trai, vừa quay đi tôi đã rụng rời sụp đổ nếm đòn đau đớn

Ép vợ ký đơn ly hôn nhanh gọn để đón bồ mang thai con trai, vừa quay đi tôi đã rụng rời sụp đổ nếm đòn đau đớn

Ngày cưới gả cho đại gia ngập trong vàng trĩu cổ, đêm tân hôn thấy bộ dạng chú rể cô dâu lao ra khỏi phòng

Ngày cưới gả cho đại gia ngập trong vàng trĩu cổ, đêm tân hôn thấy bộ dạng chú rể cô dâu lao ra khỏi phòng

Thấy túi nilon đen rách tươm dưới đáy tủ, tôi mở ra kiểm tra thì tái xám mặt mày ngã ngửa vì sự thật

Thấy túi nilon đen rách tươm dưới đáy tủ, tôi mở ra kiểm tra thì tái xám mặt mày ngã ngửa vì sự thật

Thấy khoản tiền 1 tỷ chuyển vào tài khoản từ người chồng đã khuất 5 năm, sự thật đằng sau làm tôi ngã ngửa sụp đổ

Thấy khoản tiền 1 tỷ chuyển vào tài khoản từ người chồng đã khuất 5 năm, sự thật đằng sau làm tôi ngã ngửa sụp đổ