Chương Tử Di gặp sự cố sức khỏe sau cảnh quay ám ảnh ở tuổi 47

Sao quốc tế 09/11/2026 06:30

Diễn viên Chương Tử Di khiến công chúng lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khỏe bất ổn sau khi thực hiện một phân đoạn tâm lý nặng trong phim điện ảnh mới Di tích tìm con của đạo diễn Tào Bảo Bình.

Tại sự kiện Future Film Fest 2026 do Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức, Chương Tử Di chia sẻ về quá trình hóa thân thành Bàng Uy, một bà mẹ đơn thân có con trai qua đời sau tai nạn tại ga tàu điện ngầm. Trong đó, cảnh quay nhận tin con trai mất được xem là thử thách lớn nhất đối với nữ diễn viên.

Chương Tử Di cho biết cô đã đẩy cảm xúc lên mức cao nhất để thể hiện nỗi đau mất con của nhân vật. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phân đoạn, cơ thể cô bất ngờ xuất hiện những phản ứng bất thường. Hai bàn tay, khuôn mặt và chân tay đều tê cứng, thậm chí cô không thể hít thở bình thường.

Ê-kíp lập tức mang túi nhựa đến hỗ trợ nữ diễn viên hô hấp bằng cách hít lại một phần khí vừa thở ra. Sau một thời gian, tình trạng của cô mới dần ổn định. Tối cùng ngày, Chương Tử Di giải thích trên mạng xã hội rằng bản thân gặp tình trạng kiềm hô hấp. Đây là hiện tượng có thể xảy ra khi một người thở quá nhanh hoặc quá sâu, khiến lượng carbon dioxide trong máu giảm xuống.

Chương Tử Di gặp sự cố <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a> sau cảnh quay ám ảnh ở tuổi 47 - Ảnh 1

Đáng chú ý, câu chuyện sau đó bị một số tài khoản mạng xã hội diễn giải sai thành việc nữ diễn viên tuyên bố không thể đóng cảnh nóng ở tuổi 47. Thực tế, chia sẻ của cô hoàn toàn liên quan đến những phân đoạn có cường độ cảm xúc cao, đặc biệt là cảnh người mẹ nhận tin con qua đời.

Sự việc một lần nữa thu hút sự chú ý đến tinh thần làm nghề nghiêm túc của Chương Tử Di. Trong Ngọa hổ tàng long, cô từng bị đạo cụ kiếm làm tổn thương móng tay nhưng vẫn tiếp tục ghi hình. Với Nhất đại tông sư, nữ diễn viên dành khoảng 3 năm luyện Bát Quái Chưởng. Đến Tương viên lộng, cô cạo lông mày, chỉnh sửa răng và giảm cân để phù hợp với nhân vật.

Trong dự án mới, Chương Tử Di cũng chủ động tăng cân từ 49kg lên 55kg nhằm phục vụ tạo hình. Hồi tháng 8, cô từng khẳng định việc thay đổi ngoại hình vì vai diễn là yêu cầu cơ bản đối với người làm nghề diễn xuất.

Chương Tử Di gặp sự cố sức khỏe sau cảnh quay ám ảnh ở tuổi 47 - Ảnh 2

Tuy nhiên, sự cố lần này khiến nhiều khán giả lo ngại khi nữ diễn viên đã 47 tuổi nhưng vẫn liên tục thử thách giới hạn thể chất và cảm xúc. Một số ý kiến cũng cho rằng sự tận tâm với nghệ thuật không nên được đánh giá bằng những tổn thương sức khỏe mà diễn viên phải chịu đựng.

Trước đó, ngày 11.10, Chương Tử Di được trao giải Thành tựu trọn đời Lumière danh dự tại Lyon (Pháp), trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận vinh dự này theo thông tin được công bố. Giữa những dấu mốc đáng tự hào và áp lực trên phim trường, câu chuyện của nữ diễn viên tiếp tục cho thấy những hy sinh ít được nhìn thấy phía sau sự nghiệp điện ảnh.

Chương Tử Di run rẩy vì lạnh khi diện váy trễ vai dự sự kiện

Chương Tử Di run rẩy vì lạnh khi diện váy trễ vai dự sự kiện

Chương Tử Di thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ váy trễ vai gợi cảm tại một sự kiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 5/11. Dù thời tiết giá lạnh, nữ diễn viên vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những khoảnh khắc cô run rẩy, liên tục hít thở sâu để làm ấm cơ thể khiến nhiều người quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Tử Di sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chương Tử Di run rẩy vì lạnh khi diện váy trễ vai dự sự kiện

Chương Tử Di run rẩy vì lạnh khi diện váy trễ vai dự sự kiện

Chương Tử Di được phong Giáo sư danh dự, tiết lộ áp lực phía sau những vai diễn để đời

Chương Tử Di được phong Giáo sư danh dự, tiết lộ áp lực phía sau những vai diễn để đời

Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập'

Chương Tử Di phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc: 'Mặt tôi thay đổi do mập'

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

Chương Tử Di tuổi U50: Vẻ đẹp vượt thời gian, kiếm tiền giỏi nhờ đầu tư

Chương Tử Di tuổi U50: Vẻ đẹp vượt thời gian, kiếm tiền giỏi nhờ đầu tư

Bức ảnh 'gây sốc' của Chương Tử Di trên phim trường 'Tầm tử di tích'

Bức ảnh 'gây sốc' của Chương Tử Di trên phim trường 'Tầm tử di tích'

TIN MỚI NHẤT

Chương Tử Di gặp sự cố sức khỏe sau cảnh quay ám ảnh ở tuổi 47

Chương Tử Di gặp sự cố sức khỏe sau cảnh quay ám ảnh ở tuổi 47

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập, Dĩ Hòa Vi Quý, Phúc Lộc Song Toàn, đường quan lộ thênh thang

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập, Dĩ Hòa Vi Quý, Phúc Lộc Song Toàn, đường quan lộ thênh thang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày

Giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/11/2026), 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/11/2026), 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Tỉnh giấc nửa đêm không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu thì vỡ lẽ trước sự thật

Tỉnh giấc nửa đêm không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu thì vỡ lẽ trước sự thật

Tâm sự 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Túi tiền của 3 con giáp phình to trong tuần mới (9/11 đến 15/11), gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, đón hỷ sự tưng bừng

Túi tiền của 3 con giáp phình to trong tuần mới (9/11 đến 15/11), gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, đón hỷ sự tưng bừng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc bị réo tên khi Điền Hi Vi được fan Thái Lan chào đón cuồng nhiệt

Bạch Lộc bị réo tên khi Điền Hi Vi được fan Thái Lan chào đón cuồng nhiệt

Nam diễn viên Trung Quốc bỏng độ 2 vùng mặt khi quay cảnh phun lửa

Nam diễn viên Trung Quốc bỏng độ 2 vùng mặt khi quay cảnh phun lửa

Vì sao phim của Lưu Đức Hoa bất ngờ hoãn chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn?

Vì sao phim của Lưu Đức Hoa bất ngờ hoãn chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn?

Dương Siêu Việt tái hợp Đổng Tư Thành trong phim thanh xuân mới

Dương Siêu Việt tái hợp Đổng Tư Thành trong phim thanh xuân mới

Hồ Hạnh Nhi trở lại giảng đường ở tuổi 47, muốn lấn sân viết kịch bản và đạo diễn

Hồ Hạnh Nhi trở lại giảng đường ở tuổi 47, muốn lấn sân viết kịch bản và đạo diễn

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu lập thành tích đáng chú ý với 'Chiết Ánh Trăng'

Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu lập thành tích đáng chú ý với 'Chiết Ánh Trăng'