Chương Tử Di gặp sự cố sức khỏe sau cảnh quay ám ảnh ở tuổi 47

Chương Tử Di cho biết cô đã đẩy cảm xúc lên mức cao nhất để thể hiện nỗi đau mất con của nhân vật. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phân đoạn, cơ thể cô bất ngờ xuất hiện những phản ứng bất thường. Hai bàn tay, khuôn mặt và chân tay đều tê cứng, thậm chí cô không thể hít thở bình thường.

Tại sự kiện Future Film Fest 2026 do Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức, Chương Tử Di chia sẻ về quá trình hóa thân thành Bàng Uy, một bà mẹ đơn thân có con trai qua đời sau tai nạn tại ga tàu điện ngầm. Trong đó, cảnh quay nhận tin con trai mất được xem là thử thách lớn nhất đối với nữ diễn viên.

Ê-kíp lập tức mang túi nhựa đến hỗ trợ nữ diễn viên hô hấp bằng cách hít lại một phần khí vừa thở ra. Sau một thời gian, tình trạng của cô mới dần ổn định. Tối cùng ngày, Chương Tử Di giải thích trên mạng xã hội rằng bản thân gặp tình trạng kiềm hô hấp. Đây là hiện tượng có thể xảy ra khi một người thở quá nhanh hoặc quá sâu, khiến lượng carbon dioxide trong máu giảm xuống.

Đáng chú ý, câu chuyện sau đó bị một số tài khoản mạng xã hội diễn giải sai thành việc nữ diễn viên tuyên bố không thể đóng cảnh nóng ở tuổi 47. Thực tế, chia sẻ của cô hoàn toàn liên quan đến những phân đoạn có cường độ cảm xúc cao, đặc biệt là cảnh người mẹ nhận tin con qua đời.

Sự việc một lần nữa thu hút sự chú ý đến tinh thần làm nghề nghiêm túc của Chương Tử Di. Trong Ngọa hổ tàng long, cô từng bị đạo cụ kiếm làm tổn thương móng tay nhưng vẫn tiếp tục ghi hình. Với Nhất đại tông sư, nữ diễn viên dành khoảng 3 năm luyện Bát Quái Chưởng. Đến Tương viên lộng, cô cạo lông mày, chỉnh sửa răng và giảm cân để phù hợp với nhân vật.

Trong dự án mới, Chương Tử Di cũng chủ động tăng cân từ 49kg lên 55kg nhằm phục vụ tạo hình. Hồi tháng 8, cô từng khẳng định việc thay đổi ngoại hình vì vai diễn là yêu cầu cơ bản đối với người làm nghề diễn xuất.

Tuy nhiên, sự cố lần này khiến nhiều khán giả lo ngại khi nữ diễn viên đã 47 tuổi nhưng vẫn liên tục thử thách giới hạn thể chất và cảm xúc. Một số ý kiến cũng cho rằng sự tận tâm với nghệ thuật không nên được đánh giá bằng những tổn thương sức khỏe mà diễn viên phải chịu đựng.

Trước đó, ngày 11.10, Chương Tử Di được trao giải Thành tựu trọn đời Lumière danh dự tại Lyon (Pháp), trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên nhận vinh dự này theo thông tin được công bố. Giữa những dấu mốc đáng tự hào và áp lực trên phim trường, câu chuyện của nữ diễn viên tiếp tục cho thấy những hy sinh ít được nhìn thấy phía sau sự nghiệp điện ảnh.