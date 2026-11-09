Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2026 03:30

vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đón tin vui về tài lộc, tiền bạc cứ thế tăng tiến không ngừng. Cát thần này trợ lực mạnh mẽ cho người làm ăn buôn bán, mang lại nhiều cơ hội kinh doanh hiếm có cho con giáp này. Tiền bạc ào ào đổ về túi, tài lộc dồi dào khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Bản mệnh nên nhân dịp tốt này để tiến hành những kế hoạch tài chính khác của mình.

Ngoài ra, mối quan hệ của con giáp may mắn này với nửa kia của mình khá hài hòa và vui vẻ, tuy nhiên, bạn cũng cần lắng nghe người ấy nhiều hơn, không nên làm mọi việc theo ý thích của mình, có như vậy thì vợ chồng mới không nảy sinh bất mãn.

Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Chính Tài nâng đỡ nên đón nhận rất nhiều vận may và cơ hội kiếm tiền trong thời gian tới. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình. Người làm kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ của con giáp này sẽ đều rất hài hòa. Chuyện tình yêu không có điều gì đáng để lo ngại trong khi đó mối quan hệ bạn bè, người thân khá tốt đẹp. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, anh em hòa thuận, gia đạo nhờ đó mà an yên.

Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được quý nhân Tam Hội giúp sức nên vận trình công danh sự nghiệp thăng hoa phơi phới. Bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không vấp phải trở ngại nào quá lớn. Do đó, tài vận ổn định, con giáp này chẳng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Khoản thu nhập từ công việc chính đủ lớn để bạn trang trải cuộc sống và thực hiện các dự định đã ấp ủ từ lâu.

Đào hoa trợ mệnh, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rạng rỡ khoe sắc trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này. Cả hai biết cách lắng nghe và chia sẻ, từng bước thêm thấu hiểu về nhau hơn, tình cảm vì thế mà càng thêm thắm thiết.

Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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