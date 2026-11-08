Về đến nhà thấy trần nhà bị đục khoét thủng một lỗ lớn, tôi tái mặt trước cảnh tượng dưới sàn

Tâm sự 08/11/2026 22:00

Trong đoạn camera, tôi thấy chồng trở về nhà sau nhiều ngày bỏ theo nhân tình. Anh bắc cái thang leo lên trần nhà, sau đó anh lấy xuống một cái túi đen. Tôi thấy chồng lấy vòng vàng, tiền giấy ra đếm lại.

Tôi lấy chồng đã 3 năm, có một con gái chưa tròn 2 tuổi. Quả thật cuộc hôn nhân này khá chóng vánh. Lúc đó tôi đã 30 tuổi, gặp được Huy cũng đã 32 tuổi. Chúng tôi qua lại được vài tháng thì quyết định kết hôn. Tôi không yêu Huy nhiều nhưng vì bị bố mẹ thúc giục lấy chồng nên cứ muốn cưới chồng cho xong. Nào ngờ đây là quyết định sai lầm nhất trong đời tôi.

Sau khi lấy nhau tôi mới phát hiện Huy là người đàn ông gia trưởng, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Anh luôn quản tôi tiêu xài thế nào, tiền bạc trong nhà đều phải do anh giữ. Ban đầu tôi cũng không muốn tranh cãi với chồng, nhưng anh ngày một quá đáng khiến tôi thấy mệt mỏi. Đến cả việc tôi đem tiền về biếu mẹ ốm anh cũng tính toán khiến tôi thật sự tức giận.

Tôi từng nghĩ đã lấy chồng rồi thì không ly hôn. Vì trước khi tôi nhận ra mình sai lầm, tôi đã sinh con. Tôi cố gắng giữ một mái nhà cho bản thân, cho con gái của mình.. Tôi sẵn sàng kiên nhẫn tìm cách dung hòa tính cách với chồng. Nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi khi tôi biết Huy ngoại tình. Tôi luôn nhớ khoảnh khắc tôi biết Huy mua chiếc túi mấy triệu cho cô nhân tình nhưng anh lại chưa từng mua một món đồ mấy trăm cho tôi.

Về đến nhà thấy trần nhà bị đục khoét thủng một lỗ lớn, tôi tái mặt trước cảnh tượng dưới sàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự phản bội của chồng khiến tôi cắt đứt hết hy vọng níu giữ cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi cho chồng. Ban đầu Huy không đồng ý, anh còn xin tôi tha thứ. Nhưng tôi kiên quyết gửi đơn ly hôn, tôi nghĩ trước sau gì Huy cũng đồng ý.

Hôm đó tôi đưa sang con nhà ngoại về. Vào đến nhà tôi chết sững khi thấy trần nhà bị bị khoét một lỗ, trên sàn còn đọng lại dấu vết bị đục khoét. Tôi thấy kì lạ vì không thể là trộm, vì đồ đạt trong nhà không bị xáo trộn, chỉ có trần nhà bị như thế. Sau đó tôi mở camera lên để xem chuyện gì đã xảy ra thì chết lặng khi thấy một bóng dáng.

Trong đoạn camera, tôi thấy chồng trở về nhà sau nhiều ngày bỏ theo nhân tình. Anh bắc cái thang leo lên trần nhà, sau đó anh lấy xuống một cái túi đen. Tôi thấy chồng lấy vòng vàng, tiền giấy ra đếm lại. Hóa ra trước khi lấy tôi, anh không muốn tài sản của mình gộp chung vào thành tài sản chung với tôi nên quyết định giấu tiền và vàng trên trần nhà. Sau khi tôi quyết ly hôn thì anh lén về nhà để lấy.

Anh lại không ngờ tôi lại thấy tất cả. Vì tôi phải ra ngoài kiếm tiền nên tìm người quen giữ con gái còn quá nhỏ. Để tiện trông nom con khi ở xa, tôi đã lắp camera trong nhà. Tôi cay đắng vô cùng khi bản thân lại có một người chồng cạn tình cạn nghĩa như thế. Nhưng thôi có như thế thì tôi mới có thể dứt khoát ly hôn chồng để bắt đầu cuộc sống mới.

Vội vã ly hôn vợ vì bồ đã mang thai con trai, vừa nhận quyết định tôi bàng hoàng gục ngã trả giá đắt ngay sau đó

Vội vã ly hôn vợ vì bồ đã mang thai con trai, vừa nhận quyết định tôi bàng hoàng gục ngã trả giá đắt ngay sau đó

Đến một lần nhậu nhẹt với bạn bè, vì quá chén mà tôi phát sinh tình một đêm với phụ nữ lạ. Đó là Thư, một cô nàng trẻ đẹp làm trong quán bia. Qua mấy lần gặp mặt, tôi thấy Thư cũng hiền lành nên dần nảy sinh tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh giấc nửa đêm không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu thì vỡ lẽ trước sự thật

Tỉnh giấc nửa đêm không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu thì vỡ lẽ trước sự thật

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng 8h sáng mai, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Đúng 8h sáng mai, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nhìn phản ứng run rẩy bất thường của con riêng khi vợ định tắm cho, tôi vội tìm hiểu thì sốc nặng

Nhìn phản ứng run rẩy bất thường của con riêng khi vợ định tắm cho, tôi vội tìm hiểu thì sốc nặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Thấy vợ cũ tìm đến tận nhà vào giữa đêm sau 1 năm xa cách, vừa mở cửa tôi tái mét mặt mày ngã ngửa

Thấy vợ cũ tìm đến tận nhà vào giữa đêm sau 1 năm xa cách, vừa mở cửa tôi tái mét mặt mày ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Sau đêm nay, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Về đến nhà thấy trần nhà bị đục khoét thủng một lỗ lớn, tôi tái mặt trước cảnh tượng dưới sàn

Về đến nhà thấy trần nhà bị đục khoét thủng một lỗ lớn, tôi tái mặt trước cảnh tượng dưới sàn

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'hút cạn lộc thiên hạ', tiền vào nhà như nước chảy, giàu lên chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đến nhà người yêu đột xuất, vừa đứng ngoài cửa nghe thấy giọng phụ nữ lạ bên trong

Đến nhà người yêu đột xuất, vừa đứng ngoài cửa nghe thấy giọng phụ nữ lạ bên trong

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Giật mình vì tiếng nước xả lúc nửa đêm, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì nghẹn ngào nước mắt

Giật mình vì tiếng nước xả lúc nửa đêm, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì nghẹn ngào nước mắt

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh giấc nửa đêm không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu thì vỡ lẽ trước sự thật

Tỉnh giấc nửa đêm không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu thì vỡ lẽ trước sự thật

Đến nhà người yêu đột xuất, vừa đứng ngoài cửa nghe thấy giọng phụ nữ lạ bên trong

Đến nhà người yêu đột xuất, vừa đứng ngoài cửa nghe thấy giọng phụ nữ lạ bên trong

Nhìn thấy thứ này trong đêm tân hôn, chồng tôi muốn trả dâu gấp

Nhìn thấy thứ này trong đêm tân hôn, chồng tôi muốn trả dâu gấp

Chạm mặt vợ cũ và lời van xin tha thiết cất lên sau đó khiến tôi tái mét mặt mày ngã ngửa

Chạm mặt vợ cũ và lời van xin tha thiết cất lên sau đó khiến tôi tái mét mặt mày ngã ngửa

Tình cũ của bạn trai cố tình tranh bếp thể hiện ngày tôi ra mắt, tôi thản nhiên ngồi uống trà vẫn khiến mẹ anh mê mẩn khen nức nở

Tình cũ của bạn trai cố tình tranh bếp thể hiện ngày tôi ra mắt, tôi thản nhiên ngồi uống trà vẫn khiến mẹ anh mê mẩn khen nức nở

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi ngỡ anh muốn nối lại tình xưa, đến khi vạch trần lý do thật sự tôi bàng hoàng

Ngày nào chồng cũng ghé nhà làm tôi ngỡ anh muốn nối lại tình xưa, đến khi vạch trần lý do thật sự tôi bàng hoàng