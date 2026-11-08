Tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại, tôi lặng người khi nghe đề nghị bất ngờ từ chồng tương lai

Tâm sự Eva 08/11/2026 19:30

Hai đám cưới cách nhau 1, 2 tháng thì rất mất công, vậy thì cứ tổ chức gọp chung sẽ đỡ tốn kém. Anh còn nói vui vẻ rằng thay vì ngày vui của một cặp, giờ cả hai cặp thì càng vui hơn, có gì đâu!

Bố mẹ của Toàn sang nhà tôi để bàn chuyện cưới xin. Sau khi chọn ngày thì bố mẹ hai bên quyết định được ngày tốt để tổ chức đám cưới. Tôi hào hứng với kế hoạch chụp ảnh cưới ở đâu, mặc váy cưới thế nào, chọn nhà hàng nào tổ chức tiệc. Bỗng nhiên, Toàn bất ngờ nói trong lễ cưới của hai đứa sẽ có hai cô dâu khiến tôi chết sững vì sốc. Tôi liền nghĩ ngay rằng chẳng lẽ chồng tương lai của mình muốn cưới hai vợ cùng một lúc?

Nhưng Toàn giải thích rằng tiệc cưới lần này có hai cô dâu vì gia đình anh muốn tổ chức hôn lễ cho cả anh và anh trai trong cùng một ngày. Anh nói bố mẹ muốn làm thế để tiết kiệm tiền bạc, công sức làm hai lễ cưới gần kề nhau. 

Toàn còn nói rằng mới gần đây thì bạn gái của anh trai báo có thai, phải nhanh chóng làm đám cưới. Mà tôi với Toàn cũng không thể hoãn cưới vì đã thống nhất thời gian với hai bên gia đình. Hai đám cưới cách nhau 1, 2 tháng thì rất mất công, vậy thì cứ tổ chức gọp chung sẽ đỡ tốn kém. Anh còn nói vui vẻ rằng thay vì ngày vui của một cặp, giờ cả hai cặp thì càng vui hơn, có gì đâu!

Tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại, tôi lặng người khi nghe đề nghị bất ngờ từ chồng tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bần thần không thể tin vào những gì chồng tương lai đang nói. Trong đời con gái chỉ có một lần được tổ chức đám cưới đàng hoàng được tất cả mọi người chúc mừng. Vì sao tôi phải tổ chức cùng người khác? Trong lễ cưới của mình mà không thể là cô dâu duy nhất, xinh đẹp nhất thì còn gì là hạnh phúc nữa? Huống hồ, cách bố mẹ của Toàn tổ chức như thế chắc chắn sẽ làm thiên hạ chê cười. Bố mẹ tôi cũng sẽ không thể chấp nhận được.

Nhưng khi nghe tôi phản đối thì Toàn nói rằng tôi sống quá ích kỷ, sao không nghĩ cho anh và gia đình anh? Anh nói chị dâu tương lai của anh đã đồng ý, sao tôi phản đối? Anh ấy còn nói lễ cưới chỉ là hình thức, làm thế nào mà không được?

Cả hai cãi vã không nhường ai, cuối cùng Toàn nói nếu tôi không chịu tổ chức đám cưới cùng vợ chồng anh trai thì phải 2, 3 năm sau chúng tôi mới cưới nhau được. Tôi vừa thất vọng vừa hoang mang vô cùng.

Giờ tôi phải làm sao đây? Giờ tuổi tôi cũng không còn trẻ, nhưng tôi không cam lòng tổ chức đám cưới như thế.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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