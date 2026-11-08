Màn 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết viên mãn ngoài dự tính khi bị ép lấy con gái sếp

Tâm sự gia đình 08/11/2026 20:30

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi làm việc trong một công ty sản xuất vật liệu xây dựng tư nhân. Gần đây, tôi được thăng chức làm giám đốc chi nhánh. Đến tuổi này, có được công việc ổn định, lấy được vợ hiền thì với tôi đã là đủ đầy rồi.

Sếp tổng có một cô con gái, một tháng trước là tiệc mừng sinh nhật của cô ấy. Tôi cũng được dịp tham gia. Chẳng ngờ, cô gái đó lại rất thích tôi, luôn miệng trò chuyện với tôi. Tôi lại chỉ là nhân viên của sếp, đương nhiên phải tìm cách để lấy lòng sếp. Tôi không ngại khen con gái sếp vừa giỏi vừa xinh, thông minh lại hiểu chuyện… 

Nhưng cũng tại những lời hoa mỹ đó mà tôi tự hại thân mình. Con gái của sếp say mê tôi ra mặt. Cô ấy chủ động ghé sang văn phòng của tôi nhiều lần. Nhưng tôi không muốn làm mất lòng sếp, vẫn tử tế tiếp đãi cô ấy. Cô gái này cũng rất chủ động, dù biết tôi đã có gia đình cũng không ngại. Nhưng tôi đã có vợ, tôi cũng rất yêu cô ấy nên sẽ không phản bội vợ.

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy. Khi nghe tôi từ chối thì ông ta giận dữ lên:

Màn 'lật kèo' ngoạn mục và cái kết viên mãn ngoài dự tính khi bị ép lấy con gái sếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Tôi thương con gái lắm, nó đòi thứ gì tôi cũng cho. Cậu lấy nó thì tôi đảm bảo cậu cả đời sống trong nhung lụa. Cậu chịu thiệt một lần nhưng sướng cả đời. Cậu đừng làm phật lòng tôi.”.

Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Đến khi gia đình gia đình thấy tôi đẩy vợ ngồi trên chiếc xe lăn thì ai cũng kinh ngạc nghẹn lời.

Tôi từ tốn kể lại cho họ nghe về lý do vì sao vợ mình tàn tật ngồi xe lăn. Tôi quen vợ từ khi còn trẻ nông nổi. Một lần đi đường, vì mải chơi game trên di động mà không kịp né chiếc xe tải đang lao tới. Vợ tôi là người kéo tôi ra, lãnh hậu quả phải mất hai chân cả đời. Tôi đã hứa với lòng phải có trách nhiệm và yêu thương cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng.

Khi nghe thế, cả gia đình của sếp tôi đều rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, sếp tôi vỗ vai khen tôi như vậy mới là đàn ông. Ông ấy còn nói rất tin tưởng vào tài năng của tôi nên muốn tôi làm con rể. Giờ không thể được thì ông ấy muốn tôi trở thành cánh tay đắc lực cùng ông ấy chèo chống công ty. Sếp tôi rất quý tôi và vợ, mong cả hai sẽ thường xuyên đến nhà ông chơi. Từ đó, con gái của sếp cũng không làm khó tôi nữa, trở thành bạn bè với gia đình tôi.

Từ đó, tôi không chỉ được sếp quý mến, trọng dụng mà còn có thể yên tâm chăm sóc, yêu thương người vợ hy sinh của mình.

Vừa về đến nhà thấy vợ quỳ lạy giúp việc, lén lắng nghe tôi gục ngã khi lột trần bí mật

Vừa về đến nhà thấy vợ quỳ lạy giúp việc, lén lắng nghe tôi gục ngã khi lột trần bí mật

Lúc tôi về thì đã là chiều tối, tôi thấy lạ khi trong nhà im lặng không có tiếng nói cười của hai con. Khi tôi đi vào nhà, đến cửa phòng của cô giúp việc thì bất ngờ khi thấy cảnh tượng lạ lùng. Vợ tôi đang quỳ lạy người giúp việc, tôi càng đi lại gần thì càng nghe rõ những gì vợ đang nói....

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Giật mình vì tiếng nước xả lúc nửa đêm, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì nghẹn ngào nước mắt

Giật mình vì tiếng nước xả lúc nửa đêm, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì nghẹn ngào nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

Sau ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài ghé thăm nhà, 3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Màn "lật kèo" ngoạn mục và cái kết viên mãn ngoài dự tính khi bị ép lấy con gái sếp

Màn "lật kèo" ngoạn mục và cái kết viên mãn ngoài dự tính khi bị ép lấy con gái sếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Rời đi để tìm hạnh phúc mới, 4 năm sau chồng cũ bất ngờ tìm lại tôi cùng lời đề nghị không tưởng

Rời đi để tìm hạnh phúc mới, 4 năm sau chồng cũ bất ngờ tìm lại tôi cùng lời đề nghị không tưởng

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h30 ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Đúng 6h30 ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại, tôi lặng người khi nghe đề nghị bất ngờ từ chồng tương lai

Tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại, tôi lặng người khi nghe đề nghị bất ngờ từ chồng tương lai

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Thấy bố chồng lặng lẽ đứng khóc trước phòng người giúp việc, tôi vỡ lẽ khi biết nguyên do

Thấy bố chồng lặng lẽ đứng khóc trước phòng người giúp việc, tôi vỡ lẽ khi biết nguyên do

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Phát hiện con trăn khổng lồ dài 3 mét trên mái nhà, nhà sư dũng cảm tóm lấy nó bằng tay không

Phát hiện con trăn khổng lồ dài 3 mét trên mái nhà, nhà sư dũng cảm tóm lấy nó bằng tay không

Video 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 9/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp hào quang soi sáng đường đi, gặp vận đỏ, hồng phát Lộc Trời, tiền bạc tới tấp

Qua đêm nay, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp đón quý nhân, rước Thần Tài, sự nghiệp lẫn tiền tài 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giật mình vì tiếng nước xả lúc nửa đêm, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì nghẹn ngào nước mắt

Giật mình vì tiếng nước xả lúc nửa đêm, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa thì nghẹn ngào nước mắt

Rời đi để tìm hạnh phúc mới, 4 năm sau chồng cũ bất ngờ tìm lại tôi cùng lời đề nghị không tưởng

Rời đi để tìm hạnh phúc mới, 4 năm sau chồng cũ bất ngờ tìm lại tôi cùng lời đề nghị không tưởng

Thấy bố chồng lặng lẽ đứng khóc trước phòng người giúp việc, tôi vỡ lẽ khi biết nguyên do

Thấy bố chồng lặng lẽ đứng khóc trước phòng người giúp việc, tôi vỡ lẽ khi biết nguyên do

Trở về nhà và bắt gặp khoảng khắc không ngờ, tôi chọn cách im lặng rời đi

Trở về nhà và bắt gặp khoảng khắc không ngờ, tôi chọn cách im lặng rời đi

Cứ ngỡ chồng ghé thăm vì muốn hàn gắn gia đình, nào ngờ sự thật phía sau lại khiến lòng chùng xuống.

Cứ ngỡ chồng ghé thăm vì muốn hàn gắn gia đình, nào ngờ sự thật phía sau lại khiến lòng chùng xuống.

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn chồng ôm gối xin ngủ nhờ 1 đêm, cái kết sau đó làm tôi rơi nước mắt

Đêm trước ngày ra tòa ly hôn chồng ôm gối xin ngủ nhờ 1 đêm, cái kết sau đó làm tôi rơi nước mắt