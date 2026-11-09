Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 09/11/2026 04:45

3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão ngày càng nắm bắt được các cơ hội thăng tiến quan trọng. Nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, bản mệnh thể hiện tốt năng lực của mình và có những bước tiến đáng kể trên con đường công danh bổng lộc. Nguồn thu nhập ổn định và có chiều hướng gia tăng giúp bản mệnh thoải mái hơn trong chi tiêu.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa, nở rộ. Các cặp đôi đang yêu nhau hiện đang có một chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn. Người độc thân nhận được tín hiệu tốt về chuyện hẹn hò, yêu đương.  

Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất diễn ra vượng sắc. Con giáp này được dịp bộc lộ năng lực, bản lĩnh của mình và nâng cao điểm số trong mắt cấp trên. Đồng nghiệp quý mến, đối tác tin tưởng là những yếu tố giúp bản mệnh có thêm động lực để phát huy khả năng của mình.

Tam hợp quý nhân che chở cho đường tình duyên, con giáp này không cần phải lo lắng không tìm thấy người yêu. Người độc thân có nhiều người theo đuổi, làm quen. Bạn có nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ với người khác phái.

Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con đường công danh bổng lộc thăng tiến của người tuổi Tỵ sẻ trở nên dồn dập nhờ tinh thần trách nhiệm cao và ý chí cầu tiến của người tuổi này. Ngoài ra, việc lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và không ngừng nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đã đề ra còn đem lại cho bản mệnh không ít thành tựu.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ sẽ trở nên vui vẻ, ấm êm. Bạn và đối phương luôn trân trọng mối quan hệ tình cảm này, do đó luôn chủ động vun vén tình cảm để hiểu nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. 

Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chương Tử Di gặp sự cố sức khỏe sau cảnh quay ám ảnh ở tuổi 47

Chương Tử Di gặp sự cố sức khỏe sau cảnh quay ám ảnh ở tuổi 47

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập, Dĩ Hòa Vi Quý, Phúc Lộc Song Toàn, đường quan lộ thênh thang

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập, Dĩ Hòa Vi Quý, Phúc Lộc Song Toàn, đường quan lộ thênh thang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày

Giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/11/2026), 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/11/2026), 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Tỉnh giấc nửa đêm không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu thì vỡ lẽ trước sự thật

Tỉnh giấc nửa đêm không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu thì vỡ lẽ trước sự thật

Tâm sự 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Túi tiền của 3 con giáp phình to trong tuần mới (9/11 đến 15/11), gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, đón hỷ sự tưng bừng

Túi tiền của 3 con giáp phình to trong tuần mới (9/11 đến 15/11), gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, đón hỷ sự tưng bừng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Ba 10/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập, Dĩ Hòa Vi Quý, Phúc Lộc Song Toàn, đường quan lộ thênh thang

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập, Dĩ Hòa Vi Quý, Phúc Lộc Song Toàn, đường quan lộ thênh thang

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/11/2026), 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (9/11/2026), 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (9/11/2026), vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ