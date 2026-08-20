Chương Tử Di tuổi U50: Vẻ đẹp vượt thời gian, kiếm tiền giỏi nhờ đầu tư

Newpage được Chương Tử Di đồng sáng lập vào năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chăm sóc da dành cho trẻ em. Sau khoảng 4 năm phát triển, thương hiệu được cho là có tốc độ tăng trưởng đáng kể và từng bước mở rộng thị trường.

Mới đây, thông tin Chương Tử Di bán một phần cổ phần tại thương hiệu chăm sóc da dành cho trẻ em Newpage và thu về hơn 45 triệu USD nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Sau giao dịch, nữ diễn viên được cho là vẫn nắm khoảng 6% cổ phần và tiếp tục đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh của thương hiệu.

Theo một số nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, khoản đầu tư của Chương Tử Di được cho là đã tăng khoảng 130 lần so với ban đầu. Nếu thông tin này chính xác, đây là một trong những thương vụ kinh doanh đáng chú ý nhất của nữ diễn viên bên ngoài lĩnh vực điện ảnh.

Tuy nhiên, con số hơn 45 triệu USD cũng như mức sinh lời cụ thể vẫn cần được nhìn nhận thận trọng. Số tiền thực tế Chương Tử Di nhận được phụ thuộc vào lượng cổ phần chuyển nhượng và các điều khoản của giao dịch. Những thông tin được lan truyền hiện chủ yếu dựa trên nguồn tin truyền thông và chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ chi tiết thương vụ.

Dù vậy, câu chuyện vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi Chương Tử Di từ lâu không chỉ có nguồn thu từ nghệ thuật. Ngoài điện ảnh, cô còn tham gia quảng cáo, sự kiện và đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin nữ diễn viên có kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư và sở hữu nhiều tài sản có giá trị.

Chương Tử Di sinh năm 1979. Cô bước chân vào làng điện ảnh từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng tạo dấu ấn với Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau đó, Ngọa hổ tàng long trở thành bước ngoặt quan trọng, đưa tên tuổi nữ diễn viên vượt ra khỏi thị trường Trung Quốc.

Trong sự nghiệp, Chương Tử Di tiếp tục ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm như Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha và Godzilla: King of the Monsters. Cô cũng sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá và được xem là một trong những nữ diễn viên tiêu biểu của thế hệ mình.

Trong đời tư, Chương Tử Di kết hôn với ca sĩ Uông Phong vào năm 2015. Sau khi lập gia đình, cô từng giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho cuộc sống riêng và hai con. Cuộc hôn nhân kết thúc vào tháng 10/2023. Sau ly hôn, nữ diễn viên dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện thường xuyên hơn tại các sự kiện.

Bên cạnh sự nghiệp, nhan sắc của Chương Tử Di cũng thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận. Ở tuổi U50, cô vẫn giữ được gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái sang trọng. Nữ diễn viên không chạy theo vẻ đẹp quá sắc sảo mà duy trì hình ảnh mang đậm nét Á Đông.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Chương Tử Di vẫn giữ được sức hút đáng kể trong showbiz Hoa ngữ. Nếu thông tin về thương vụ bán cổ phần là chính xác, khoản thu hơn 45 triệu USD tiếp tục cho thấy khả năng tạo ra giá trị thương mại của nữ diễn viên, đồng thời hé lộ một khía cạnh khác ngoài hình ảnh ngôi sao điện ảnh quen thuộc.