'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

Sao quốc tế 18/11/2025 16:39

Tin đồn Tống Giai được đạo diễn Trương Nghệ Mưu - với tư cách Chủ tịch ban giám khảo - ưu ái đã lan truyền trước khi đêm trao giải diễn ra. Do Tống Giai và Dịch Dương Thiên Tỉ đang tham gia dự án phim mới “Kinh trập vô thanh” của Trương Nghệ Mưu.

Kết quả giải thưởng điện ảnh Kim Kê lần thứ 38 đang là chủ đề tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là việc Tống Giai được trao giải “Nữ chính xuất sắc nhất” (Ảnh hậu) đã bị nhiều khán giả phản đối.

Công chúng cho rằng, diễn xuất của Tống Giai trong phim “Những điều tốt đẹp” chưa đủ thuyết phục để vượt qua đàn chị Vịnh Mai trong phim “Quyết tâm ra đi”.

Trước đó, Vịnh Mai đã là gương mặt được dự đoán có cơ hội giành chiến thắng cao nhất. Nhưng cuối cùng giải thưởng thuộc về Tống Giai, giúp nữ diễn viên trở thành Ảnh hậu Kim Kê lần thứ hai trong sự nghiệp.

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di - Ảnh 1

Nhưng giải “Nam chính xuất sắc nhất” (Ảnh đế) của Dịch Dương Thiên Tỉ được ủng hộ, còn Tống Giai bị phản đối. Theo truyền thông, sự khác biệt này là do Tống Giai từng vướng một số tranh cãi về giải thưởng trong quá khứ.

Ở giải phim truyền hình Bạch Ngọc Lan lần thứ 18 (năm 2012), ​Tống Giai với bộ phim “Vách đá” đã đánh bại Tôn Lệ với bộ phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện” để giành giải Nữ chính xuất sắc (Thị hậu). Cư dân mạng đồn rằng lý do Tôn Lệ thua Tống Giai vì phần lồng tiếng của nhân vật. Nhưng ban giám khảo đã khẳng định việc nhân vật của Tôn Lệ được lồng tiếng không liên quan đến kết quả.

Mặt khác, “Hậu cung Chân Hoàn truyện” là bộ phim Hoa ngữ đình đám bậc nhất năm đó. Tôn Lệ đã được đề cử ở hàng chục giải thưởng khác, thậm chí cô xuất hiện trong danh sách đề cử giải Emmy quốc tế. Vì vậy, việc Tống Giai thắng Tôn Lệ bị cho là thiếu thuyết phục.

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di - Ảnh 2

 

Chương Tử Di cũng chiến thắng Ảnh hậu ở loạt giải thưởng uy tín khác như Kim Mã, Bách Hoa, Hoa Đỉnh… nhưng lại thua trước Tống Giai với tác phẩm kém tiếng chỉ đạt doanh thu khoảng 2 triệu NDT và 6,6 điểm trên Douban (đánh giá của khán giả).

Trong khi, diễn xuất của Nhan Bính Yến được giới chuyên môn và khán giả ca ngợi hết lời. Phim “Vạn tiễn xuyên tâm” cũng nhận điểm số lên đến 8,6 trên Douban.

Những chiến thắng thiếu thuyết phục này khiến Tống Giai một lần nữa bị chỉ trích khi lần thứ hai nâng cúp Ảnh hậu Kim Kê.

Ngoài ra, truyền thông nhắc lại việc Tống Giai từng vướng bê bối là “tiểu tam”, ngoại tình với đạo diễn Trương Lê trong lúc vợ ông đang mang thai, khiến vợ của vị đạo diễn này quyết định ly hôn ngay sau khi sinh con.

Tống Giai còn thẳng thừng tuyên bố trước truyền thông: “Yêu thì cứ yêu thôi, tôi không nghĩ đến hậu quả”. Trong 5 năm yêu Trương Lê, Tống Giai được nâng đỡ và tham gia nhiều vai chính trong các tác phẩm của ông.

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Lưu Vũ Ninh vừa hoàn thành 2 buổi hòa nhạc (concert) ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn năm 2025.

