Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ

Sao quốc tế 16/11/2025 16:04

Nhóm nhạc Ordinary Rock Band mới đây gây xôn xao khi đăng tải cáo phó, cho biết giọng ca chính của nhóm - Giải Huệ Quân - đã qua đời vào rạng sáng 10/11.

Ngày 15/11, ban nhạc Ordinary Rock Band đăng cáo phó, xác nhận Giải Huệ Quân qua đời ngày 10/11 sau một tai nạn trong lúc làm việc. Theo truyền thông Trung Quốc, sự cố xảy ra tại một chương trình nghệ thuật ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Trong quá trình điều chỉnh thiết bị sân khấu, phần khung của ghế điện cỡ lớn bất ngờ ép mạnh vào lồng ngực nữ ca sĩ, khiến cô gãy xương sườn và khó thở nghiêm trọng. Giải Huệ Quân được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi, tử vong sau 10 giờ nhập viện.

Các bác sĩ cho biết gãy xương sườn là chấn thương nguy hiểm vì mảnh xương gãy có thể làm tổn thương tim, phổi hoặc màng phổi, dẫn đến tràn khí, tràn máu, nhiễm trùng và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đơn vị tổ chức sân khấu thừa nhận vụ việc xảy ra tại địa điểm của họ. Phía này cho biết đã đạt thỏa thuận với gia đình nạn nhân và xác định đây là tai nạn lao động.

Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ và cư dân mạng Trung Quốc đang đặt ra câu hỏi về quy trình vận hành sân khấu, trách nhiệm của ban tổ chức và lý do khiến tai nạn nghiêm trọng như vậy có thể xảy ra. Phía sân khấu cho biết “đã xử lý” nhưng từ chối công bố chi tiết.

Một người bạn của Giải Huệ Quân cho biết gia đình nữ ca sĩ lập tức đến Gia Hưng để lo hậu sự ngay trong ngày sự cố xảy ra.

Vụ việc làm bùng lên tranh luận về mức độ an toàn trong môi trường làm việc của nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng các địa điểm biểu diễn cần nâng cấp quy trình, thiết bị và hệ thống bảo hộ để hạn chế tối đa rủi ro.

Nữ ca sĩ tử vong do bị ghế điện ép trên sân khấu khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh 1

Sau vụ việc của Huệ Quân, nhiều người hoạt động trong ngành nghệ thuật, giải trí Hoa ngữ lên tiếng trên mạng xã hội, bày tỏ mong muốn được bảo đảm an toàn trong môi trường làm việc. Một số luồng ý kiến cho rằng những địa điểm biểu diễn cần nâng cấp gấp hệ thống an toàn, để đảm bảo nghệ sĩ có thể hoạt động trong một môi trường mà rủi ro bị hạn chế đến mức tối thiểu.

Một số ban nhạc và đoàn nghệ thuật chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan, yêu cầu điều kiện an toàn hơn trong lúc biểu diễn và tập luyện. Họ hy vọng bằng cách chia sẻ câu chuyện của Giải Huệ Quân, sẽ có nhiều người hơn nữa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề an toàn nơi làm việc.

Đồng thời, công chúng cũng tham gia vào lời kêu gọi, yêu cầu chính phủ và các cơ quan có liên quan siết chặt hơn tiêu chuẩn an toàn đối với các địa điểm giải trí. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành đề tài bàn luận xôn xao.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành 'Ảnh đế' trẻ nhất lịch sử Kim Kê

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành 'Ảnh đế' trẻ nhất lịch sử Kim Kê

Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 38 đã khép lại vào tối 15/11. Giải nam diễn viên xuất sắc được trao cho Dịch Dương Thiên Tỉ, với vai diễn Xuân Hòa trong bộ phim Tôi nho nhỏ.

