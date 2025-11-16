Rộ tin Chung Gia Hân kiện chồng, đòi chia gia tài và giành quyền nuôi 3 con

Chung Gia Hân cho biết sẽ không tặng quà đáp lại vì rất yêu chồng và đã sinh cho anh ba đứa con, đó là món quà tuyệt vời nhất. Diễn viên mỗi năm đều rất biết ơn chồng vì nhờ anh, gia đình ngày càng ổn định, tình cảm càng thêm thăng hoa.

Chiều 15/11, Chung Gia Hân xuất hiện tại trường đua ngựa ở Hong Kong với vai trò khách mời danh dự. Cô cho biết 25/12 là kỷ niệm 10 năm kết hôn. Lễ kỷ niệm năm nay do chồng cô sắp xếp, có thể tháng ba năm sau họ sẽ đi một chuyến du lịch ngắn ngày. Cô nói đùa: "Hy vọng nhận được viên kim cương 10 carat".

Chung Gia Hân thừa nhận bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng sẽ trải qua nhiều thử thách. Cô tiết lộ khó khăn lớn nhất là sau khi sinh con gái đầu lòng, cô cảm thấy cả thế giới như thay đổi, cần có thời gian quản lý và học cách lên kế hoạch lại cho tương lai.

Gần đây, Weibo rộ lên tin đồn hôn nhân của cô gặp trục trặc. Tại sự kiện, Gia Hân nói cô không đọc tin đồn. Cô khen chồng 110 điểm, nói sau khi kết hôn, chồng đã bỏ luôn sở thích trượt băng và chơi golf, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, hoàn toàn là tự nguyện chứ cô không hề bắt buộc. Cô còn đùa nếu mình nói tốt về chồng quá sẽ khiến người khác "nghe muốn ói". Cô nói, bản thân làm trong ngành giải trí nên hiểu rõ về tin đồn, do đó, mọi người "không cần để ý những tin đồn cho mệt".

Sáng 15/11, Weibo rộ tin đồn Chung Gia Hân nộp đơn ly hôn Jeremy kèm yêu cầu phân chia lại tài sản và quyền nuôi ba con lên tòa án ở Canada. Jeremy, ngược lại, thông qua đội ngũ luật sư riêng, phủ nhận các cáo buộc của vợ và kiện ngược cô vì tội phỉ báng và vi phạm hợp đồng.

Thông tin chưa được kiểm chứng nhưng lan truyền rộng rãi. Chủ đề "Chung Gia Hân ly hôn" hot top 1 Weibo với hàng triệu lượt đọc.

Diễn viên Chung Gia Hân là gương mặt quen thuộc của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa... Năm 2015, cô kết hôn với bác sĩ Jeremy - cháu trai cựu chủ tịch TVB Lương Nãi Bang. Sau ngày cưới, cô tạm rút lui khỏi ngành giải trí, lần lượt sinh ba con trong 10 năm. Trong suốt thời gian đó, thi thoảng cô vẫn về TVB đóng phim. Năm 2021, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB cho vai diễn trong phim về đề tài y khoa.

Đầu năm 2025, Chung Gia Hân bất ngờ trở lại làng giải trí với cường độ cao, tuyên bố tập trung nhiều hơn cho công việc, gây đồn đoán khủng hoảng hôn nhân. Tuy nhiên, tới tháng 5, cô đăng ảnh gia đình, cho thấy tổ ấm hạnh phúc.