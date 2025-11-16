Rộ tin Chung Gia Hân kiện chồng, đòi chia gia tài và giành quyền nuôi 3 con

Sao quốc tế 16/11/2025 08:30

Tin đồn Chung Gia Hân ly hôn lan truyền khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó phủ nhận.

Chiều 15/11, Chung Gia Hân xuất hiện tại trường đua ngựa ở Hong Kong với vai trò khách mời danh dự. Cô cho biết 25/12 là kỷ niệm 10 năm kết hôn. Lễ kỷ niệm năm nay do chồng cô sắp xếp, có thể tháng ba năm sau họ sẽ đi một chuyến du lịch ngắn ngày. Cô nói đùa: "Hy vọng nhận được viên kim cương 10 carat".

Chung Gia Hân cho biết sẽ không tặng quà đáp lại vì rất yêu chồng và đã sinh cho anh ba đứa con, đó là món quà tuyệt vời nhất. Diễn viên mỗi năm đều rất biết ơn chồng vì nhờ anh, gia đình ngày càng ổn định, tình cảm càng thêm thăng hoa.

Chung Gia Hân thừa nhận bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng sẽ trải qua nhiều thử thách. Cô tiết lộ khó khăn lớn nhất là sau khi sinh con gái đầu lòng, cô cảm thấy cả thế giới như thay đổi, cần có thời gian quản lý và học cách lên kế hoạch lại cho tương lai.

Rộ tin Chung Gia Hân kiện chồng, đòi chia gia tài và giành quyền nuôi 3 con - Ảnh 1

Gần đây, Weibo rộ lên tin đồn hôn nhân của cô gặp trục trặc. Tại sự kiện, Gia Hân nói cô không đọc tin đồn. Cô khen chồng 110 điểm, nói sau khi kết hôn, chồng đã bỏ luôn sở thích trượt băng và chơi golf, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, hoàn toàn là tự nguyện chứ cô không hề bắt buộc. Cô còn đùa nếu mình nói tốt về chồng quá sẽ khiến người khác "nghe muốn ói". Cô nói, bản thân làm trong ngành giải trí nên hiểu rõ về tin đồn, do đó, mọi người "không cần để ý những tin đồn cho mệt".

 

Sáng 15/11, Weibo rộ tin đồn Chung Gia Hân nộp đơn ly hôn Jeremy kèm yêu cầu phân chia lại tài sản và quyền nuôi ba con lên tòa án ở Canada. Jeremy, ngược lại, thông qua đội ngũ luật sư riêng, phủ nhận các cáo buộc của vợ và kiện ngược cô vì tội phỉ báng và vi phạm hợp đồng.

Thông tin chưa được kiểm chứng nhưng lan truyền rộng rãi. Chủ đề "Chung Gia Hân ly hôn" hot top 1 Weibo với hàng triệu lượt đọc.

Rộ tin Chung Gia Hân kiện chồng, đòi chia gia tài và giành quyền nuôi 3 con - Ảnh 2

 

Diễn viên Chung Gia Hân là gương mặt quen thuộc của TVB, được khán giả yêu thích qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bác sĩ nhi khoa... Năm 2015, cô kết hôn với bác sĩ Jeremy - cháu trai cựu chủ tịch TVB Lương Nãi Bang. Sau ngày cưới, cô tạm rút lui khỏi ngành giải trí, lần lượt sinh ba con trong 10 năm. Trong suốt thời gian đó, thi thoảng cô vẫn về TVB đóng phim. Năm 2021, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB cho vai diễn trong phim về đề tài y khoa.

 

Đầu năm 2025, Chung Gia Hân bất ngờ trở lại làng giải trí với cường độ cao, tuyên bố tập trung nhiều hơn cho công việc, gây đồn đoán khủng hoảng hôn nhân. Tuy nhiên, tới tháng 5, cô đăng ảnh gia đình, cho thấy tổ ấm hạnh phúc.

Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa

Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa

Chung Gia Hân không quên gửi lời tri ân đến đồng nghiệp, người bạn thân thiết Tạ Thiên Hoa, vị khách mời bất ngờ trong đêm diễn.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Gia Hân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa

Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa

Chung Gia Hân hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: 'Tôi quá bận bịu với con nên lơ là chăm sóc chồng'

Chung Gia Hân hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: 'Tôi quá bận bịu với con nên lơ là chăm sóc chồng'

Chung Gia Hân mừng tuổi 40 cùng ba con, hé lộ cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng bác sĩ

Chung Gia Hân mừng tuổi 40 cùng ba con, hé lộ cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng bác sĩ

Chung Gia Hân và ông xã kỷ niệm 9 năm cưới ở Maldives, nhan sắc của nữ diễn viên gây chú ý ở tuổi U40?

Chung Gia Hân và ông xã kỷ niệm 9 năm cưới ở Maldives, nhan sắc của nữ diễn viên gây chú ý ở tuổi U40?

Chung Gia Hân khoe ảnh cả gia đình ở Phú Quốc, nhan sắc cựu hoa đán TVB 'gây bão' khắp cõi mạng

Chung Gia Hân khoe ảnh cả gia đình ở Phú Quốc, nhan sắc cựu hoa đán TVB 'gây bão' khắp cõi mạng

Chung Gia Hân trải lòng về lùm xùm bị tố là 'kẻ hai mặt', mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng

Chung Gia Hân trải lòng về lùm xùm bị tố là 'kẻ hai mặt', mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống sung túc khó ai sánh bằng sau ngày 16/11/2025

3 con giáp vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống sung túc khó ai sánh bằng sau ngày 16/11/2025

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Bước sang tuần mới (từ ngày 17 đến 23/11/2025), 3 con giáp Phú Quý đề huề, tề tựu vận may, thu hút tiền tài, nhà xe chờ sẵn, của cải chất đống

Bước sang tuần mới (từ ngày 17 đến 23/11/2025), 3 con giáp Phú Quý đề huề, tề tựu vận may, thu hút tiền tài, nhà xe chờ sẵn, của cải chất đống

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Rộ tin Chung Gia Hân kiện chồng, đòi chia gia tài và giành quyền nuôi 3 con

Rộ tin Chung Gia Hân kiện chồng, đòi chia gia tài và giành quyền nuôi 3 con

Sao quốc tế 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 16/11/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, ngồi không cũng có Lộc, tình duyên đỏ thắm, thu nhập dồi dào, tiền vào đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/11/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, ngồi không cũng có Lộc, tình duyên đỏ thắm, thu nhập dồi dào, tiền vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 16/1/2025, thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 16/1/2025, thoải mái làm giàu, thông thuận tiền tài, sự nghiệp bay cao 'như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón mưa Tài Lộc, khổ mấy cũng giàu, có của ăn của để, Phú Quý đầy người

Đúng ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, 3 con giáp chuẩn bị đón mưa Tài Lộc, khổ mấy cũng giàu, có của ăn của để, Phú Quý đầy người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Đúng ngày mai, thứ Hai 17/11/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp hưng thịnh tột cùng, tiền bạc đầy túi, ung dung hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp hưng thịnh tột cùng, tiền bạc đầy túi, ung dung hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi

'Phượng Hoàng Đài Thượng' lập thành tích tốt nhưng Nhậm Gia Luân gây tranh cãi

Trương Bá Chi gây tranh cãi khi 'không đẹp như ảnh'?

Trương Bá Chi gây tranh cãi khi 'không đẹp như ảnh'?

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Sau 3 tháng bùng nổ mâu thuẫn, công ty cũ lao đao vì Triệu Lộ Tư ra đi?

Sau 3 tháng bùng nổ mâu thuẫn, công ty cũ lao đao vì Triệu Lộ Tư ra đi?

Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

Cảnh sát Trung Quốc bác tin Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù

Cảnh sát Trung Quốc bác tin Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù