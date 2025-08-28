Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa

Sao quốc tế 28/08/2025 07:15

Chung Gia Hân không quên gửi lời tri ân đến đồng nghiệp, người bạn thân thiết Tạ Thiên Hoa, vị khách mời bất ngờ trong đêm diễn.

Cuối tuần qua, nữ nghệ sĩ nổi tiếng Chung Gia Hân đã chính thức khép lại chặng dừng chân trong khuôn khổ tour diễn Remember Linda Chung Tour tại thành phố Trung Sơn. Đêm nhạc diễn ra trong không khí sôi động và tràn đầy cảm xúc, khi hàng nghìn khán giả có mặt để ủng hộ thần tượng. Sau chương trình, hôm qua (Chủ nhật), nữ ca sĩ-diễn viên đã bày tỏ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân: “Khán giả Trung Sơn ơi, các bạn thật tuyệt vời đêm qua! Tôi cảm thấy thật may mắn khi nhận được sự ủng hộ của mọi người”.

Đặc biệt, Chung Gia Hân không quên gửi lời tri ân đến đồng nghiệp, người bạn thân thiết Tạ Thiên Hoa, vị khách mời bất ngờ trong đêm diễn. Sự xuất hiện của nam diễn viên kỳ cựu đã tạo nên cao trào đáng nhớ, khiến khán phòng bùng nổ tiếng reo hò.

Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa - Ảnh 1Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa - Ảnh 2

Khoảnh khắc được xem là “điểm nhấn” của đêm nhạc diễn ra khi Chung Gia Hân đang thể hiện ca khúc Những năm tháng hữu nghị. Bất ngờ, Tạ Thiên Hoa xuất hiện từ phía sau sân khấu, cùng hòa giọng trong màn song ca ngọt ngào. Sau tiết mục, cả hai ôm chầm lấy nhau trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Tạ Thiên Hoa còn hài hước chia sẻ kỷ niệm thời đóng phim cùng Chung Gia Hân: “Khi quay phim chung, tôi luôn rất sợ nói chuyện với cô ấy. Nếu tôi lỡ nói to một chút, tôi sợ cô ấy sẽ khóc”. 

Không chỉ nhắc lại kỷ niệm đóng phim, cả hai còn dí dỏm “đấu khẩu” ngay trên sân khấu. Chung Gia Hân hồi tưởng về cuộc thi sắc đẹp năm 2004, nơi Tạ Thiên Hoa từng đảm nhận vai trò MC. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh trí đáp trả: “Tôi không nhớ rõ lắm, có quá nhiều cô gái tham gia sự kiện đó”. Sau đó, anh nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc từng xem Chung Gia Hân biểu diễn cùng Lâm Phong và hết lời khen ngợi giọng hát của cô.

Chung Gia Hân lần đầu hé lộ về 'nụ hôn đầu' với Tạ Thiên Hoa - Ảnh 3

Đêm diễn cũng không thiếu những màn tung hứng hài hước. Trong một khoảnh khắc giao lưu, Chung Gia Hân bất ngờ tiết lộ “mình đã cho Tạ Thiên Hoa nụ hôn đầu”, ám chỉ cảnh quay gây tranh cãi khi Tạ Thiên Hoa hôn ngón tay trên màn ảnh. Câu nói khiến cả hội trường bật cười, trong khi chính Tạ Thiên Hoa cũng không nhịn được mà cười đến mức “ngã quỵ”.

Trong sự nghiệp, Chung Gia Hân và Tạ Thiên Hoa từng có nhiều lần hợp tác trên màn ảnh nhỏ. Những bộ phim như Nhà của Hai Anh Em hay Chào mừng vợ và phúc lành đều để lại dấu ấn mạnh mẽ. Đặc biệt, Nhà của Hai Anh Em từng gây nhiều tranh luận khi Chung Gia Hân, vốn nổi tiếng với hình tượng ngoan hiền vào vai một người tình vì tiền mà vướng vào mối quan hệ bất chính với nhân vật của Tạ Thiên Hoa, một người đàn ông đã có gia đình. Vai diễn này không chỉ gây ấn tượng sâu sắc mà còn khiến nhiều khán giả “ghét cay ghét đắng” vì sự phản diện quá thực.

Chung Gia Hân hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: 'Tôi quá bận bịu với con nên lơ là chăm sóc chồng'

Chung Gia Hân hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: 'Tôi quá bận bịu với con nên lơ là chăm sóc chồng'

Trò chuyện với MC chương trình Chị em trò chuyện của TVB, Chung Gia Hân kể về cơ duyên quen ông xã.

