Mỹ nhân đóng phim Kong đang khuấy đảo các rạp: Từng là cựu hoa đán TVB, sánh ngang Hồ Hạnh Nhi, Chung Gia Hân

Bên cạnh diễn xuất, Trần Pháp Lai còn khiến công chúng ngỡ ngàng với khả năng thanh nhạc. Một số ca khúc nhạc phim TVB do cô thể hiện được nhiều người vô cùng yêu thích.

Trong dự án chiếu rạp Godzilla x Kong: The New Empire (tựa Việt: Godzilla x Kong: Đế chế mới), Trần Pháp Lai thủ vai nữ hoàng Iwi, người cai trị bộ tộc Iwi sống ở Trái Đất rỗng. Cô xuất hiện trong nhiều phân cảnh với tạo hình cầu kỳ. Nhân vật phát tín hiệu SOS, thu hút Jia tìm đến để kết nối Godzilla và Kong trong cuộc chiến đối đầu 2 quái thú Shimo - Skar King.

Trong suốt quá trình quay phim, mỹ nhân TVB chăm chỉ tập kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ với bạn diễn Kaylee Hottle (vai Jia). Ngoài đời, Kaylee là người khiếm thính và thông thạo ngôn ngữ ký hiệu Mỹ. Cựu sao TVB cho biết Hottle đã giúp cô học cách chú ý và sử dụng tay linh hoạt hơn.

Trước tác phẩm này, Á hậu Hoa kiều 2005 từng gây chú ý khi thủ vai Leiko Wu, vợ của Lương Triều Vỹ, trong bộ phim Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Để có màn trình diễn tròn trịa về nhân vật nữ mật vụ của tổ chức MI6, cô đã dành nhiều thời gian học võ và cách làm một người mẹ đích thực trên màn ảnh.

Hiện, Trần Pháp Lai là diễn viên nữ TVB hiếm hoi dám thử sức ở đấu trường quốc tế và bước đầu đạt thành tựu. Hiếm có sao châu Á được ưu ái tham gia liên tiếp hai dự án điện ảnh đến từ hãng phim lớn của Hollywood là Warner Bros. và Disney.