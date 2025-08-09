Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ CNN, tháng 6/2023, Kristel Candelario ở TP Cleveland, bang Ohio đã để con gái Jailyn ở nhà một mình cùng vài chai sữa còn bản thân đi du lịch Puerto Rico với bạn trong suốt 10 ngày.

Candelario bị buộc tội cố ý giết người và gây nguy hiểm cho trẻ em. Trong phiên xử ngày 18/3/2024, bác sĩ pháp y Elizabeth Mooney nói trẻ em cảm nhận được sự lo lắng khi tách biệt người chăm sóc rõ rệt nhất ở giai đoạn từ 9 đến 18 tháng.

Candelario về nhà ngày 16/6/2023 và phát hiện con gái đã qua đời nên gọi 911. Đội cứu hộ đến thấy bé Jailyn đã được thay bộ quần áo sạch. Tuy nhiên, cô bé mắt nhắm nghiền, môi khô khốc cùng chiếc đệm đầy phân và nước tiểu đã khiến họ nghi ngờ.

Thẩm phán Cleveland đã kết án Candelario tù chung thân, khép lại vụ án mà theo các nhà điều tra là đau lòng nhất trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, bố mẹ Candelario đã đề nghị thẩm phán khoan hồng. Họ nói con gái mình mắc bệnh tâm thần và việc ngừng sử dụng thuốc điều trị đã làm bệnh tình nghiêm trọng hơn.

Kristel Candelario bị kết án tù chung thân, ngày 18/3 - Ảnh: CNN

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ Mirror, trong trại giam, Candelario lần đầu chia sẻ câu chuyện phía sau tội ác khiến cả nước Mỹ rúng động. Cô cho biết mình từng nhập viện trong tháng 1 và tháng 2/2023 vì gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, có thời điểm cô còn nghĩ đến chuyện tự sát. "Lúc đó tôi không thể tự đi lại. Tôi nằm viện gần 2 tuần. Sang tháng 3, tôi và bạn trai cũ muốn đi nghỉ mát", Candelario kể lại.

Cô khẳng định bạn trai không liên quan đến sự việc, vì trước khi đi cô đã nói với anh rằng bé Jailyn sẽ do mẹ ruột của cô trông nom. Song, trong tâm lý bất ổn, quyết định rời khỏi căn nhà, bỏ lại con gái được cô đưa ra một cách bốc đồng.

"Thật sự tôi rời nhà trong một cơn bốc đồng. Tôi chỉ nắm vội vài món đồ rồi lao ra khỏi cửa, giống như bị truy đuổi. Lúc đó tôi không nghĩ mình sẽ tận hưởng kỳ nghỉ ở Puerto Rico hay sẽ sống sung sướng gì cả. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống đầy áp lực, trầm cảm, lo âu. Tôi không muốn tiếp tục sống nữa. Tôi đã gặp quá nhiều rắc rối trong đời", cô nói.

Bé Jailyn tử vong sau 10 ngày bị bỏ lại một mình trong cũi - Ảnh: Mirror

Những người đi cùng chuyến du lịch nhận ra Candelario có điều gì đó bất ổn. Thậm chí, bạn trai cô cũng từng hỏi về bé Jailyn. Cô từng thoáng nghĩ đến chuyện gọi cho hàng xóm nhờ kiểm tra bé, nhưng rồi lại thôi. Đó là quyết định mà giờ đây cô gọi là "một sai lầm nghiêm trọng".

Thời điểm ấy, cha mẹ Candelario đang đi nghỉ cùng đứa con lớn của cô - một bé gái 7 tuổi. Họ tưởng con gái vẫn ở nhà trông Jailyn, không hề biết đứa cháu 16 tháng tuổi bị bỏ lại trong cũi với vài bình sữa. Khi trở về và phát hiện Jailyn đã không còn thở, Candelario nói "thế giới của cô như sụp đổ".