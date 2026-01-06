Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Tâm sự 06/01/2026 22:18

Nhưng vì lỡ bụng mang dạ chửa (trước đó hai người đã yêu nhau 10 tháng và sống chung một thời gian) nên cô không dám làm đơn ly hôn, một phần vì thể trạng yếu, phần khác lại nghĩ đến con cái vừa mới 'đỏ hỏn' sinh ra gia đình đã tan vỡ. Vậy nên, đành ngậm ngùi chịu thiệt thòi.

Sau khi yêu nhau 10 tháng và sống chung một thời gian ngắn, cô gái quyết định đi đến kết hôn với người đàn ông "trăng hoa bậc nhất". Tưởng là yêu thương mình thật lòng, nhưng không ngờ cô lại nhận cái kết quá phũ phàng.

Dưới đây là câu chuyện thực tế, được một mẹ bầu chia sẻ lại với hy vọng mọi người hãy giúp đỡ và cho cô ấy lời khuyên.

Cô cho biết, mình năm nay 23 tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp Đại học, cứ ngỡ rằng đã gặp gỡ được "ý trung nhân" nên quyết định tổ chức đám cưới luôn.

 

Theo lời kể: "Mình quyết định lấy chồng vào tháng 1 năm nay (tới giờ là được 4 tháng ạ). Hồi mới yêu nhau được 2 tháng chồng dắt về ra mắt gia đình anh ấy ở quê và mình nghĩ anh ấy nghiêm túc".

Nhưng cô gái lại không ngờ rằng, trong thời gian quen mình, chồng cô đã lén lút "5 lần 7 lượt" đi cưa cẩm, "ăn nem ăn chả" ở bên ngoài trong khi cô không hề hay biết.

Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vì lỡ bụng mang dạ chửa (trước đó hai người đã yêu nhau 10 tháng và sống chung một thời gian) nên cô không dám làm đơn ly hôn, một phần vì thể trạng yếu, phần khác lại nghĩ đến con cái vừa mới "đỏ hỏn" sinh ra gia đình đã tan vỡ. Vậy nên, đành ngậm ngùi chịu thiệt thòi.

Mẹ bầu cho hay, từ sau khi kết hôn được 4 tháng đến giờ, cô đã phát hiện chồng nhắn tin cưa cẩm, gạ gẫm nhiều cô gái.

Lần thứ nhất, cũng là lúc dẫn người yêu - nhân vật nữ chính về ra mắt gia đình. Cô gái cho biết: "Chồng dắt về ra mắt gia đình anh ấy ở quê và mình nghĩ anh ấy nghiêm túc nhưng thực ra thời điểm đó anh ấy vẫn nhắn tin tán tỉnh cô gái khác rồi rủ đi biển riêng". Nhưng vì mới yêu nên "mình bỏ qua vì nghĩ rằng có thể mới được một thời gian ngắn người ta cũng chưa hết lòng với mình".

Lần thứ 2, chỉ là cô vô tình đọc được tin nhắn của chồng với hội bạn thân trong công ty. Nội dung tin nhắn là chồng khoe "tình một đêm" trước khi cưới cô, gửi hình ảnh, đồng thời kèm theo dòng tin nhắn "em này ngon lắm... Không quên được". Lúc này, "máu điên" như dồn tới não, cô đã nói chuyện và hỏi chồng mình cho ra nhẽ. Tuy nhiên, câu trả lời lại rất hời hợt, cho đó "chỉ là một lần vui chơi qua đường, khoe bạn chỉ vì sĩ". Nhưng cô cũng lại bỏ qua, vì cho rằng đó là chuyện quá khứ.

Lần thứ 3, cô thấy chồng nhắn tin "hỏi thăm" bạn cũ khác giới, với những lời lẽ hết sức thân mật và tình ái. Theo cô, "có bạn bè nào mà đêm đêm nhắn tin hỏi han kiểu "em ngủ ngon không", rồi “em mới bị thủy đậu à, anh thương em quá". Rồi suốt ngày tương tác thả tim ảnh cô đó trên Facebook trong khi không bao giờ chủ động tương tác với Facebook của vợ. Tuy nhiên, chồng lại cho đó là bình thường và còn nói cô nghĩ quá lên.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục lần thứ 4, không phải trực tiếp cô gái phát hiện ra, mà chính là bạn gái cũ của chồng đã nhờ người gửi tin hộ, cho biết anh ta vẫn còn thường xuyên liên lạc với cô ấy suốt từ lúc yêu cho đến lúc cưới và nói nhớ nhung tối ngày. Tuy nhiên, khi sự thật phanh phui, cô lại không ngờ "anh ta có 2 cái Zalo. Một cái để nhắn tin cho bố mẹ, gia đình, vợ. Còn một cái chuyên để "chơi bời qua đường với các cô gái khác"".

Cuối cùng, lần gần đây nhất, cô gái đã tâm sự chuyện chồng lăng nhăng với hội bạn thân hay chơi chung, thì biết được, trong nhóm bạn mình, còn một cô gái độc thân, anh chồng cũng không tha. Những tin nhắn tán tỉnh, nói đã "say nắng" cô nàng cũng bị bại lộ.

Mặc dù nhiều người tỏ ý không hiểu tại sao mẹ bầu lại có thể bỏ qua cho chồng nhiều lần đến vậy mà không ly hôn. Cô gái đã tâm sự hoàn cảnh khó khăn của mình: "Mình cũng thấy có lỗi với con, nếu sinh con ra mà bố mẹ lại không ở với nhau thì cũng thiệt thòi cho bé".

Nhưng với cô, bản thân cũng không thể chấp nhận ở cùng một người bản chất tồi như thế này. Sự việc sau này ra sao, tương lai của cô và con cô sẽ thế nào là điều cô gái phải tỉnh táo để đi đến quyết định.

