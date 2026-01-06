Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất ức đòi bế con rời đi, không ngờ bố chồng lại làm điều này khiến con trai sốc nặng

Tâm sự 06/01/2026 22:36

Tôi biết được chuyện này là nhờ em dâu vô tình nghe hai mẹ con họ nói chuyện rồi kể lại. Đúng là người ta nói không sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Tôi lấy chồng 5 năm trước, bây giờ tôi đã là mẹ của 2 đứa con nhỏ. Nhưng mọi người biết không, lúc nào tôi cũng có cảm giác lạc lõng ở nhà chồng.

Mặc dù biết chồng có tính ăn chơi, nhưng lời hứa hẹn thay đổi tu chí làm ăn của anh ấy khiến tôi mủi lòng nên vẫn đồng ý kết hôn. Không ngờ đây lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Chồng tôi chứng nào tật nấy, dạo gần đây anh ấy lại tiếp tục chơi bơi không dứt, ngày càng lún sâu khiến cả hai vợ chồng cãi nhau rất lớn, thậm chí tôi đã nản lòng chỉ muốn ly hôn để giải thoát khỏi cảnh này.

Hôm đó, chán chường không còn chịu nổi nữa, tôi xin phép ông bà nội cho tôi cùng hai đứa con về ngoại chơi ít bữa cho khuây khoả rồi tối về. Vì ông bà thấy tôi cãi nhau với chồng trước đó nên không cho đi. Lúc này, tôi vẫn cố tình đi ra khỏi nhà thì bố chồng tôi từ trong nhà lao ra túm lấy ba lô của con tôi đang đeo trên vai, giật mạnh rồi vứt xuống đất. Chưa hài lòng, ông ấy chạy ngay vào bếp đem dao ra dọa khiến hai đứa nhỏ sợ hãi khóc toáng lên. Ông nói muốn đi thì đi một mình, bỏ hai đứa con ở lại nếu không ông sẽ "chém chết".

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất ức đòi bế con rời đi, không ngờ bố chồng lại làm điều này khiến con trai sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, lúc trước, khi con trai họ chơi bời thì ba mẹ chồng lẫn cô em chồng dụ dỗ ngọt ngào khuyên tôi thông cảm, từ từ chồng sẽ thay đổi. Vậy mà sau lưng cô em chồng lại đặt điều nói tôi hỗn láo, đem cả gia đình tôi ra nói xấu đủ điều trên đời. Tôi biết được chuyện này là nhờ em dâu vô tình nghe hai mẹ con họ nói chuyện rồi kể lại. Đúng là người ta nói không sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Quá đáng hơn, mẹ chồng mách với chồng tôi rằng tôi ăn uống không thèm mời người lớn một câu. Tôi liền bật lại: “Mẹ nói con không mời là khi nào?”. Lúc này bà chỉ im lặng, mặt tỏ ra ấm ức lắm. Sau đó, bà kể cho con gái nghe rồi khóc thút thít như thể tôi mới là người kiếm chuyện vậy.

Chồng vẫn cứ ham chơi, nhà chồng thì chèn ép đủ điều xoay tôi như chong chóng. Bây giờ tôi nên bỏ hết ngoài tai cố gắng sống ở nhà chồng để con có đầy đủ tình thương hay nên dứt khoát ly hôn giành quyền nuôi con thoát khỏi cảnh này đây?

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu cũng bắt đầu từ đó. Bà cho con dâu đã không kiếm được tiền, lại "thèm ăn, thèm ngủ" suốt, oái oăm toàn vào lúc trời khuya vẫn bắt con trai mình đi mua đồ ăn, nên mắng chị là đồ "hành" chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất ức đòi bế con rời đi, không ngờ bố chồng lại làm điều này khiến con trai sốc nặng

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất ức đòi bế con rời đi, không ngờ bố chồng lại làm điều này khiến con trai sốc nặng

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Bị nhà chồng đuổi ra ở trọ để chia tài sản cho con út, tôi chết lặng khi biết sự thật tàn nhẫn phía sau

Bị nhà chồng đuổi ra ở trọ để chia tài sản cho con út, tôi chết lặng khi biết sự thật tàn nhẫn phía sau

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Tiệc đầy tháng của cháu nội vắng bóng bố mẹ chồng, sự thật phía sau khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn

Tiệc đầy tháng của cháu nội vắng bóng bố mẹ chồng, sự thật phía sau khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Đúng 00h00 ngày 7/1/2026, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng 00h00 ngày 7/1/2026, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, ai đen mặc ai, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, về sau càng lắm tiền nhiều của

Sau ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, ai đen mặc ai, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, về sau càng lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/1/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/1/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Sao quốc tế 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên phát lộc, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, thăng hoa giàu sang Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên phát lộc, 99% trúng số độc đắc tiền tỷ, thăng hoa giàu sang Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiệc đầy tháng của cháu nội vắng bóng bố mẹ chồng, sự thật phía sau khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn

Tiệc đầy tháng của cháu nội vắng bóng bố mẹ chồng, sự thật phía sau khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn

Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Hãnh diện cưới được vợ trẻ đẹp như hoa hậu, tôi chỉ muốn 'độn thổ' khi thấy việc cô ấy làm ngay trước giờ G

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Từng bị chồng kiểm soát từng xu, tôi đã làm gì để anh tự nguyện gửi tiền biếu bố mẹ đẻ mỗi tháng?

Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Hết chịu nổi gã chồng 'nghiện' điện thoại hơn nghiện vợ, tôi một tay quăng đồ đuổi anh ta ra đường lúc nửa đêm

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?

Ly hôn 3 năm vẫn 'dính' bầu với chồng cũ, tôi phải đối mặt với gia đình thế nào?