'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ

Trên trang cá nhân, đạo diễn Trung Lùn đăng tải clip nghệ sĩ Phước Sang tại địa điểm quay phim. Anh được một người quen đưa đến bối cảnh bằng xe máy. Sau đó, Phước Sang được các thành viên trong đoàn phim dìu đỡ để di chuyển vào bên trong. Anh di chuyển chậm từng bước và khó khăn khi giao tiếp với mọi người. Song sức khỏe của Phước Sang cải thiện, thần sắc tốt hơn sau thời gian điều trị, tập vật lý trị liệu.

Đây là lần trở lại phim trường đầu tiên của Phước Sang sau 5 năm vắng bóng do biến cố sức khỏe. Anh từng bị đột quỵ ba lần, lần gần nhất vào tháng 3/2024. Sau thời gian điều trị và hồi phục dần, nghệ sĩ nhận lời mời quay trở lại vì tình nghĩa với đồng nghiệp cũ như Hoài Linh, Cát Phượng.

Cuối buổi ghi hình, Phước Sang ngồi nghỉ ở một ghế nhỏ bên lề đường. Khi Trung Lùn dặn dò, động viên đàn anh giữ sức khỏe, Phước Sang ra hiệu bằng tay. Dưới clip, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc sức khỏe tới Phước Sang.

Diễn viên bị đột quỵ não đầu tháng 3/2024, được điều trị ở khoa Tim mạch cấp cứu, bệnh viện Thống Nhất (TP HCM). Trước đó, anh mắc nhiều bệnh nền, có tiền sử bị tai biến. Ba tháng sau, sức khỏe ổn hơn, diễn viên làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ.

Theo tiết lộ của đoàn phim, hiện Phước Sang vẫn yếu, sức khỏe chưa hồi phục hẳn. Tuy nhiên, Phước Sang giữ được tinh thần lạc quan và mong muốn trở lại đóng phim.

Hiện tại, nam diễn viên sống cùng các con tại thành phố Thủ Đức. Nam nghệ sĩ vẫn chuyên tâm tập vật lý trị liệu, tuy nhiên trí nhớ của anh đã giảm sút nhiều.

Phước Sang giữ lạc quan để vượt bạo bệnh sau khi đột quỵ lần ba

Phước Sang 56 tuổi, có anh trai là đạo diễn Lưu Huỳnh. Từ khi còn đi học, nghệ sĩ diễn kịch câm, kịch hài trong đội kịch Nhà Văn hóa quận 6, TP HCM. Diễn viên từng thành lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002). Thập niên 2000, Phước Sang là "vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách.

Diễn viên còn tham gia sản xuất các phim như Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Hello cô Ba (2012). Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm nhận giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế, với phim Áo lụa Hà Đông - giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan, Hàn Quốc.