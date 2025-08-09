'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ

Hậu trường 09/08/2025 07:17

Từng sở hữu gia tài đủ 'tiêu hai đời không hết', Phước Sang giờ đây mất trắng vì bất động sản, sống dựa vào con và tình nghĩa đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Trung Lùn đăng tải clip nghệ sĩ Phước Sang tại địa điểm quay phim. Anh được một người quen đưa đến bối cảnh bằng xe máy. Sau đó, Phước Sang được các thành viên trong đoàn phim dìu đỡ để di chuyển vào bên trong. Anh di chuyển chậm từng bước và khó khăn khi giao tiếp với mọi người. Song sức khỏe của Phước Sang cải thiện, thần sắc tốt hơn sau thời gian điều trị, tập vật lý trị liệu.

 

Cuối buổi ghi hình, Phước Sang ngồi nghỉ ở một ghế nhỏ bên lề đường. Khi Trung Lùn dặn dò, động viên đàn anh giữ sức khỏe, Phước Sang ra hiệu bằng tay. Dưới clip, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc sức khỏe tới Phước Sang.

'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ - Ảnh 1'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ - Ảnh 2
Phước Sang luôn cần hỗ trợ trên phim trường

Đây là lần trở lại phim trường đầu tiên của Phước Sang sau 5 năm vắng bóng do biến cố sức khỏe. Anh từng bị đột quỵ ba lần, lần gần nhất vào tháng 3/2024. Sau thời gian điều trị và hồi phục dần, nghệ sĩ nhận lời mời quay trở lại vì tình nghĩa với đồng nghiệp cũ như Hoài Linh, Cát Phượng.

Diễn viên bị đột quỵ não đầu tháng 3/2024, được điều trị ở khoa Tim mạch cấp cứu, bệnh viện Thống Nhất (TP HCM). Trước đó, anh mắc nhiều bệnh nền, có tiền sử bị tai biến. Ba tháng sau, sức khỏe ổn hơn, diễn viên làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ.

Theo tiết lộ của đoàn phim, hiện Phước Sang vẫn yếu, sức khỏe chưa hồi phục hẳn. Tuy nhiên, Phước Sang giữ được tinh thần lạc quan và mong muốn trở lại đóng phim.

Hiện tại, nam diễn viên sống cùng các con tại thành phố Thủ Đức. Nam nghệ sĩ vẫn chuyên tâm tập vật lý trị liệu, tuy nhiên trí nhớ của anh đã giảm sút nhiều.

'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ - Ảnh 3
Phước Sang giữ lạc quan để vượt bạo bệnh sau khi đột quỵ lần ba

Phước Sang 56 tuổi, có anh trai là đạo diễn Lưu Huỳnh. Từ khi còn đi học, nghệ sĩ diễn kịch câm, kịch hài trong đội kịch Nhà Văn hóa quận 6, TP HCM. Diễn viên từng thành lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002). Thập niên 2000, Phước Sang là "vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách.

Diễn viên còn tham gia sản xuất các phim như Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Hello cô Ba (2012). Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm nhận giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế, với phim Áo lụa Hà Đông - giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan, Hàn Quốc.

Con trai Cường ‘đô la’ 15 tuổi đã đi phục vụ bàn, được bố doanh nhân hết lời khen ngợi

Con trai Cường ‘đô la’ 15 tuổi đã đi phục vụ bàn, được bố doanh nhân hết lời khen ngợi

Subeo - con trai của Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà có thời gian làm quen với tập đoàn từ những công việc nhỏ nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Phước Sang đạo diễn Phước Sang sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 9/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, vàng trong nước bỏ xa thế giới 

Giá vàng hôm nay, ngày 9/8/2025: Tiếp tục tăng mạnh, vàng trong nước bỏ xa thế giới 

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau ngày 9/8/2025

3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau ngày 9/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/8/2025, 3 con giáp may mắn tột cùng, nhà tích ngọc tích vàng, vinh quang vô lượng, tiền tài tăng đột biến, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/8/2025, 3 con giáp may mắn tột cùng, nhà tích ngọc tích vàng, vinh quang vô lượng, tiền tài tăng đột biến, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/8/2025, sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/8/2025, sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Vợ sảy thai 3 lần liên tiếp, bác sĩ chỉ ra thủ phạm là thói quen hàng ngày của chồng

Vợ sảy thai 3 lần liên tiếp, bác sĩ chỉ ra thủ phạm là thói quen hàng ngày của chồng

Xã hội 3 giờ 39 phút trước
Diễn viên Hòa Hiệp bất ngờ thông báo làm 'cha đơn thân', ngầm xác nhận ly hôn với vợ sau 3 tháng công khai

Diễn viên Hòa Hiệp bất ngờ thông báo làm 'cha đơn thân', ngầm xác nhận ly hôn với vợ sau 3 tháng công khai

Hậu trường 3 giờ 42 phút trước
'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ

'Ông trùm phim Việt' Phước Sang cần người dìu, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng sau 3 lần đột quỵ

Hậu trường 3 giờ 43 phút trước
Giải cứu thiếu niên bị 'bắt cóc online' đòi tiền chuộc ở Tây Ninh

Giải cứu thiếu niên bị 'bắt cóc online' đòi tiền chuộc ở Tây Ninh

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp ngâm mình trong may mắn, may túi 3 gang hứng LỘC đổ về nhà, làm ăn sinh lời gấp bội, tiền tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân tương trợ, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, Thần Tài lẫn quý nhân tương trợ, 3 con giáp tiền bạc đầy tay, của nả đầy nhà, sự nghiệp vụt sáng, thăng hoa cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Kinh hoàng cảnh tượng ô tô đang chạy trên đường bị sét đánh 3 lần liên tiếp, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc

Kinh hoàng cảnh tượng ô tô đang chạy trên đường bị sét đánh 3 lần liên tiếp, kèm theo những tiếng nổ đinh tai nhức óc

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Hòa Hiệp bất ngờ thông báo làm 'cha đơn thân', ngầm xác nhận ly hôn với vợ sau 3 tháng công khai

Diễn viên Hòa Hiệp bất ngờ thông báo làm 'cha đơn thân', ngầm xác nhận ly hôn với vợ sau 3 tháng công khai

Con trai Cường ‘đô la’ 15 tuổi đã đi phục vụ bàn, được bố doanh nhân hết lời khen ngợi

Con trai Cường ‘đô la’ 15 tuổi đã đi phục vụ bàn, được bố doanh nhân hết lời khen ngợi

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Trong lúc chờ ly hôn chồng Tây, Lan Phương đưa 2 con vào TP.HCM làm một việc ý nghĩa

Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ

Lệ Quyên đưa luật sư vào cuộc vụ Lâm Bảo Châu bị tung tin đồn lừa tình, lừa mất biệt thự trăm tỷ

Phương Oanh cho con học bơi trước tập đi: Kỹ năng sớm hay nguy hiểm?

Phương Oanh cho con học bơi trước tập đi: Kỹ năng sớm hay nguy hiểm?

Diễn viên Kiều Trinh công khai bạn trai sau 3 lần đổ vỡ, danh tính gây bất ngờ

Diễn viên Kiều Trinh công khai bạn trai sau 3 lần đổ vỡ, danh tính gây bất ngờ