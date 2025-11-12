Danh hài Thúy Nga diện váy cưới, bí mật kết hôn với Á vương ở tuổi U50?

Mới đây, nghệ sĩ hài Thúy Nga khiến cõi mạng bùng nổ khi chia sẻ loạt ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi trên trang cá nhân.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao khi danh hài Thúy Nga đăng tải loạt ảnh diện váy cưới trắng bên cạnh Nam vương Hoàng Phi Kha tại Mỹ. Trong khung cảnh lãng mạn, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc khiến nhiều khán giả tin rằng nữ nghệ sĩ đã bí mật tổ chức đám cưới. Đặc biệt, ở một số bức ảnh khác, Thúy Nga còn xuất hiện bên cạnh một người đàn ông giấu mặt. Cô khoác tay anh đầy tình tứ, nở nụ cười hạnh phúc và có khoảnh khắc nắm tay theo phong cách lãng mạn. Đi kèm với loạt ảnh gây chú ý này, Thúy Nga còn viết dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Rồi cái ngày này cũng đến với em! Một túp lều tranh hai quả tim vàng".

Chính dòng chia sẻ úp mở này đã khiến cư dân mạng xôn xao, đồng loạt đặt nghi vấn. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự vui mừng nếu như thật sự Thúy Nga tìm được bến đỗ mới sau nhiều năm lẻ bóng. Bên cạnh đó, cũng có không ít người cho rằng đây có thể chỉ là hình ảnh trong một tiểu phẩm hài hoặc sản phẩm nghệ thuật sắp ra mắt của cô. Bởi trước đó, Thúy Nga từng nhiều lần đăng tải những bức ảnh hóa thân đa dạng - khi thì thành cô dâu, lúc lại là mẹ bỉm sữa, hoặc những vai diễn mang tính châm biếm, hài hước. Việc nữ nghệ sĩ tung loạt ảnh diện váy cưới lần này, vì thế, càng khiến người hâm mộ "bán tín bán nghi". Thúy Nga bất ngờ chia sẻ loạt ảnh diện váy cưới trễ nải trên trang cá nhân Ngay sau đó, Thúy Nga nhanh chóng phủ nhận thông tin này. Cô cho biết, loạt ảnh trên chỉ là một phần trong clip hài ngắn được quay nhằm gửi tặng khán giả nhân dịp cuối năm. “Đây chỉ là clip vui thôi, không phải ảnh cưới thật. Tôi và Phi Kha hợp tác trong nhiều dự án, nên lần này muốn tạo một sản phẩm dễ thương để khán giả có tiếng cười thư giãn”, nữ danh hài chia sẻ.

Trước đó, những bức ảnh được Thúy Nga đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ để lại lời chúc mừng, khiến tin đồn “Thúy Nga lên xe hoa” lan rộng. Một số còn đồn đoán đây là “mối duyên thật ngoài đời” giữa nữ danh hài và Á vương Hoàng Phi Kha. Hoàng Phi Kha - người từng đoạt danh hiệu Á vương tại cuộc thi sắc đẹp Nam vương châu Á Quốc tế 2018 - cũng chia sẻ lại loạt hình ảnh nói trên. Nam diễn viên khẳng định anh và Thúy Nga có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc nghệ thuật. Thúy Nga khoe ảnh cưới bên Hoàng Phi Kha gây xôn xao Về phía Thúy Nga, cô cho biết đang tập trung thực hiện nhiều dự án nghệ thuật tại Mỹ, đồng thời ấp ủ kế hoạch trở lại sân khấu trong nước trong thời gian tới. Thúy Nga (tên thật là Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh năm 1976) là diễn viên hài, MC, nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng của Việt Nam. Cô từng là gương mặt quen thuộc của chương trình “Gala Cười” và nhiều tiểu phẩm hài được yêu thích. Bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch TPHCM, Thúy Nga nhanh chóng ghi dấu nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng và khả năng biến hoá đa dạng trong các vai hài. Hiện cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều chương trình biểu diễn.

